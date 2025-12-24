Soygunun ardından Louvre Müzesi'ne demir parmaklıklar yerleştirildi

Fransa’nın başkenti Paris’te soyguncuların dünyaca ünlü Louvre Müzesi’ne 19 Ekim’de girdiği pencereye demir korkuluk yerleştirildi.

Louvre Müzesi’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, müze yönetimi daha önce duyurduğu acil tedbirleri uygulamaya devam ediyor.

Bu kapsamda soyguncuların içeriye girmek için kullandığı Apollo Galerisi’ne açılan pencereye de demir korkuluk takıldı.

Öte yandan, 19 Aralık’tan bu yana müzenin önündeki kavşakta polis memurları görevlendirildi.

Ayrıca gelecek yıl müzenin güvenliği için ek 100 kamera daha yerleştirilmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Paris’te 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü müzeye 19 Ekim sabahı soygun düzenlenmişti. Soyguncular müzeye, Apollo Galerisi’ne açılan büyük pencereden girmişti.

Soygunda, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden ‘paha biçilemez’ değerde dokuz eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3’üncü Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’e ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu.

Tarihi değerde sekiz mücevherle kaçan dört hırsızın soygunu yedi dakika sürmüştü.

Soygunun ardından Louvre Müzesi’nde sergilenen bazı mücevherler, ulusal merkez bankası Fransa Bankasına taşınmıştı.

Louvre Müzesi’nden tarihi eserlerin çalındığı soygunla bağlantılı iki kişi 29 Ekim’de bir kişiyse 2 Kasım’da tutuklanmıştı.

Müzeden çalınan eserlerin değerinin 88 milyon avro olduğu değerlendiriliyor.