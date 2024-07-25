Soykan, Basın Özgürlüğü Ödülü’nü aldı

Haber Merkezi

Her yıl Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz’da sahibini bulan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (GC) Basın Özgürlüğü Ödülü, bu yıl kişi dalında yazarımız Timur Soykan’a verildi. Cağaloğlu’ndaki Burhan Felek Konferans Salonu’nda düzenlenen törende ödülünü TGC Başkanı Vahap Munyar’dan alan Soykan, ‘‘Bu ödüle layık görülmek benim için büyük bir onur’’ dedi.

Belgeli haberleri üzerinden sürekli şikâyetler üzerine ifade verdiklerini anımsatan Soykan, ‘‘Yargı o kadar kontrolden çıkmış ki belgesi olan haberleri dava etmekten geri durmuyorlar. İşin özü Türkiye’de halka gerçekleri ulaştırmak çok zor. O yüzden bu ödülü, bu uğurda mücadele eden gazeteci arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Ne olursa olsun yazmaya anlatmaya haberlerimizi halka ulaştırmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu. Ödüllerin kurum dalındaki sahipleri ise deprem bölgesindeki gazeteciler oldu. Gazeteciler adına ödül, meslek örgütleri ile TGC il temsilcilerine verildi.

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ

Öte yandan IPS İletişim Vakfı/bianet, Türkiye Avrupa Vakfı’nın “Sahte haberler ve nefret söylemiyle mücadelede erken uyarı sistemi” projesi kapsamında,“ Yazılı Basında Nefret Söylemi” başlıklı rapor hazırladı. Raporda, medyadaki 10 gazetenin 80 nüshasını incelendi. 66 haberden 21’inde nefret söylemi tespit edildi.