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Soykan'ın yazısına gelen sansüre tepki büyük: Yargı "adliyedeki rüşvet çarkı"na kalkan oldu!

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısına yayınlandığı gün "erişim engeli" ve "içerikten çıkarma" kararı getirildi. Yargıdaki çürümüşlüğü bir kez daha gözler önüne seren yazıya getirilen sansür, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Güncel
  • 14.10.2023 10:22
  • Giriş: 14.10.2023 10:22
  • Güncelleme: 14.10.2023 10:44
Kaynak: Haber Merkezi
Soykan'ın yazısına gelen sansüre tepki büyük: Yargı "adliyedeki rüşvet çarkı"na kalkan oldu!

BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan "Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz" başlıklı dünkü ( 13 Ekim) yazısına getirilen sansüre tepki yağdı.

Soykan'ın yargıdaki çürümeyi gündeme taşıdığı ilgili yazıda ismi geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un başvurusu üzerine, yazıya önce erişim engeli getirildi, ardından yazı ve haberler hakkında ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi.

Kamuoyu gündemine oturan yazıya getirilen sansür büyük tepki çekti. Konuya ilişkin siyasi parti üyeleri, gazeteciler ve yurttaşlardan gelen tepkilerde söz konusu durumun "yargının çürümüşlüğünün belgesi niteliğinde" olduğuna vurgu yapıldı. 

İlgili kararın yazının içeriğini doğruladığı kaydedilen tepkilerde, sansürün bu kadar içselleştirildiği bir başka dönemin olmadığına dikkat çekildi. 

YARGIDAKİ ÇÜRÜMEYİ YAZMIŞTI

Soykan dünkü yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” ifadelerine yer vermişti.

Soykan'ın yazısına getirilen sansüre yönelik tepkilerden bazıları şöyle: 

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