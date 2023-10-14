Soykan'ın yazısına gelen sansüre tepki büyük: Yargı "adliyedeki rüşvet çarkı"na kalkan oldu!

BirGün yazarı Timur Soykan’ın yargı içindeki çürümeyi gözler önüne serdiği yazısına yayınlandığı gün "erişim engeli" ve "içerikten çıkarma" kararı getirildi. Yargıdaki çürümüşlüğü bir kez daha gözler önüne seren yazıya getirilen sansür, kamuoyunda büyük tepki çekti.

BirGün yazarı Timur Soykan’ın gündem olan "Başsavcının rüşvet çığlığı: Çürüyoruz" başlıklı dünkü ( 13 Ekim) yazısına getirilen sansüre tepki yağdı.

Soykan'ın yargıdaki çürümeyi gündeme taşıdığı ilgili yazıda ismi geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun’un başvurusu üzerine, yazıya önce erişim engeli getirildi, ardından yazı ve haberler hakkında ‘içerikten çıkarma’ kararı verildi.

Kamuoyu gündemine oturan yazıya getirilen sansür büyük tepki çekti. Konuya ilişkin siyasi parti üyeleri, gazeteciler ve yurttaşlardan gelen tepkilerde söz konusu durumun "yargının çürümüşlüğünün belgesi niteliğinde" olduğuna vurgu yapıldı.

İlgili kararın yazının içeriğini doğruladığı kaydedilen tepkilerde, sansürün bu kadar içselleştirildiği bir başka dönemin olmadığına dikkat çekildi.

YARGIDAKİ ÇÜRÜMEYİ YAZMIŞTI

Soykan dünkü yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) göndererek adliyedeki rüşvet çarkını anlattığı yazısını gündeme getirmişti.

Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı bahisçilerin, milyonlarca lira gasp edenlerin nasıl tahliye edildiğinin, erişim engeli kararlarının para karşılığı verildiğinin ifade edildiği söz konusu yazıda Uçar, “Yargı içinde oluşmaya başlayan çete ve çetecikleri yok etmeliyiz” ifadelerine yer vermişti.

Soykan'ın yazısına getirilen sansüre yönelik tepkilerden bazıları şöyle:

Ödül verilecek, gazetecilik başarısı sayılacak bir haberle ilgili alınan karar, adaletin ne durumda olduğunu gösteriyor. Halkın haber alma hakkı engellenemez… https://t.co/8sIjeM120L — Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) October 13, 2023

BirGün doğru duruyor, habercilik yapıyor, gerçekleri yazıyor. Ne karar alırsanız alın, gazetecilik kazanacak, gerçekler ortaya çıkacak… https://t.co/NqfARmtxZ0 — Gamze TAŞCIER (@gamzetascier) October 13, 2023

Halkın gazetesi BirGün gündemi sarsacak bir haber yazıyor. Yalansa yalanlayın. Bunu yapmak yerine yasaklara başvuruyorlar. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkar, ne yaparsanız yapın. https://t.co/XiEpv3IA2v — Umut Akdoğan (@AKDOGANumut) October 13, 2023

Bu karar, Türkiye'deki yargının çürümüşlüğünün belgesi niteliğindeki bir karardır. Bu bozuk ve çürük düzeni hep birlikte bozmamız lazım. @BirGun_Gazetesi'nden değerli @timursoykan'ın yazdığı bu habere gelen engel, ülkedeki karanlık tabloyu nasıl hep birlikte aydınlatmamız… https://t.co/5GxXLVS67T — Hikmet Yalım Halıcı (@yalimhalici) October 13, 2023

İçerikten çıkarttın, aklımızdan çıkartabilecek misin? https://t.co/PpQ6sAFOau — ÜNSAL ÜNLÜ (@unsalunlu) October 13, 2023

Yargının gerçeklerin üstünü örtmek için seferber olduğu, sansürü bu kadar içselleştirdiği bir başka dönem olmamıştı.



Bu karar, hem Timur Soykan'ın haberini doğruluyor, hem yargının içindeki çürümeyi gözler önüne seriyor.



Bu içler acısı durumla her platformda mücadele edeceğiz. https://t.co/ezp3jns8Hh — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 13, 2023

Haberde başsavcının HSK’ya yazdığı beyanında, erişim engellemesi kararlarının para karşılığı aldırıldığından da bahsediliyordu. İnsan bu habere erişim engellemesi kararı aldırtmaya utanır! https://t.co/nbCu7fB5Cg — Av. Gizay Dulkadir (@GizayDulkadir) October 13, 2023

Organize suçun asıl ayaklarından birinin yargı olduğu, içeriden bir itirazla resmen de ortaya çıktı. Diğer ayakları malum; siyaset ve bürokrasi...

Belki bir yere kadar gider iş ama yıllardır sadece yargıdaki çürümenin kurbanı olmuş yüzlerce, binlerce, onbinlerce kişi ne olacak? https://t.co/L8nEEoZAVq — bahadır özgür (@bahadir_ozgr) October 13, 2023