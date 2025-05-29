Soykırım 600 gündür sürüyor

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İsrail’in Gazze’de başlattığı saldırıların 600’üncü gününde İsrailli esirlerin yakınları, Başbakan derhal kapsamlı esir takası anlaşması talep ederek başkent Tel Aviv’de otoyolu trafiğe kapattı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık felaketi 600’üncü gününü geride bıraktı.

İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği karşısında Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü soykırımda çoğu kadın ve çocuk, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bini, yaralıların sayısı da 123 bini aştı.

7 Ekim’in 600’üncü günü dolayısıyla Tel Aviv kentinin sahil bölgesindeki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan İsrailliler, ABD Başkanı Donald Trump’tan Başbakan Binyamin Netanyahu’ya baskı yapmasını istedi. Gazze’de tutulan yakınlarının “Netanyahu’nun ucuz politikalarının kurbanı” olduğunu vurgulayan aileler, Başbakan’ın koalisyonu ayakta tutmak adına esirleri “kaderine terk ettiğini” vurguladı.

YARDIM ALANLARI VURDU

Gazze’de ABD ve İsrail’in insani yardım dağıtımını kendi tekellerine almak için gerçekleştirdiği uygulama sırasında izdiham yaşandı. Salı günü yaşanan olayda İsrail’in açtığı ateş sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirirken 47 kişi yaralandı. Evrensel’in haberine göre “Gazze İnsani Yardım Vakfı” (GHF) isimli ABD’li şirketin, İsrail askerleriyle birlikte teller arasına sıkıştırarak fişleme karşılığı yardım dağıttı. Çitleri aşarak yardım kutularına ulaşmaya çalışan Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı.