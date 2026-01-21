Soykırım faili Netanyahu, Gazze Barış Kurulu üyesi oldu

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze için kurulacak olan Barış Kurulu'na üye olacak.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın davetini kabul ettiği belirtildi.

Netanyahu dünya liderlerinden oluşacak Barış Kurulu'na üye olarak yer alacak.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKMIŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" ötürü Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nün 86. ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunuyor.

Statünün 89. maddesi uyarınca, Netanyahu ve Gallant'ın, UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda, o ülkenin yetkili makamlarınca tutuklanıp Lahey'deki mahkemeye teslim edilmesi gerekiyor.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 71 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Sivil altyapının da yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.