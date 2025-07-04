Soykırım kampanyasına şirketler destek veriyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail’in Filistinlilere yönelik katliamları tüm hızıyla sürerken Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Rapörtörü Francesca Albanese, “İsrail soykırım yapıyor, şirketler destek veriyor” dedi. BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında “İşgal Ekonomisinden Soykırım Ekonomisine” konulu raporunu sunan Albanese, durumu “kıyamete” benzeterek “İsrail, modern tarihin en zalimane soykırımlarından birinin sorumlusudur” dedi.

Albanese, raporun İsrail'in Filistinlileri yok etme, tecrit etme ve gözetleme yoluyla yerinden etmesini mümkün kılan ekonomik koşulları ortaya koyduğunu vurguladı.

Albanese, bu insani kriz yaşanırken Tel Aviv Menkul Kıymetler Borsası'nın Ekim 2023'ten bu yana dolar bazında yüzde 213 artış gösterdiğini ve bu artışın 67,8 milyar dolara, toplamda ise 125,7 milyar dolara denk geldiğini aktardı.

60’TAN FAZLA ŞİRKET

Albanese, konseyde sunduğu son raporunda, 60’tan fazla şirketin İsrail yerleşimleri ve Gazze’deki askeri operasyonlara destek verdiğini belirterek “Ortaya koyduğum şey yalnızca bir liste değil, bir sistem. Bu sistemin ele alınması gerekiyor” dedi.

Çok sayıda silah şirketinin İsrail'i silahlarla donatarak rekor kârlar elde ettiğine dikkat çeken Albanese, her devletin “soykırım ekonomisine dönüşmüş olan işgal ekonomisinden” tamamen uzak durması ve ilişkisini sona erdirmesi sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İsrail'in yeni silahları, gözetleme teknolojilerini ve insansız hava araçları gibi savaş teknolojilerini test etmek için soykırımı “bir fırsat olarak” kullandığını belirten Albanese, “Elbit Systems, İsrail Savunma Bakanlığı’nın inovasyon ödülünü kazanırken, Lockheed Martin ve bin 650 diğer şirketten oluşan küresel bir ağ, İsrail'in F-35 savaş uçaklarının dört kat daha fazla, 22 bin kiloya kadar mühimmat taşımasından yararlandı” dedi.