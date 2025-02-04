Soykırım ordusundan itiraf!

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde "güçlerine yaklaştıkları" iddiasıyla Filistinlilere ateş açarak Hamas'la varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde son 24 saatte "ordu güçlerine yaklaşan ve tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak" iddiasıyla ateş açıldığı belirtildi.

"GAZZE'DE HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ"

Gazze'deki İsrailli esirlerin dönmesi için "ateşkes anlaşmasına bağlı kalınacağı" öne sürülen açıklamada, Gazze'de her türlü senaryoya hazır olunduğuna işaret edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te, Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 498 Filistinli öldü, 111 bin 592 kişi yaralandı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, defalarca yaptığı ihlallere rağmen ateşkes anlaşmasına tam uyduğunu iddia ediyor