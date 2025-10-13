Soykırım ortağı ABD, övgüye doymuyor: Trump'a "Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ve "Nil Nişanı" verilecek

İsrail, "esirlerin ülkesine dönmesi için gösterdiği çaba" gerekçesiyle, Gazze'deki soykırım en büyük ortağı ABD'nin Başkanı Donald Trump'a "Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" verileceğini duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada,Trump'ın, ülkedeki en yüksek şeref madalyası olarak kabul edilen "İsrail Cumhurbaşkanlığı Onur Madalyası" ile ödüllendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, "ödülün, gelecek aylarda belirlenecek bir tarih ve yerde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından ABD'li mevkidaşına takdim edileceği" bilgisi verildi.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ DE TRUMP'A "NİL NİŞANI" TAKACAK

Mısır Cumhurbaşkanlığından Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi öncesi yapılan yazılı açıklamada, Trump'a "Nil Nişanı" takılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "barış çabalarını destekleme ve çatışmaları yatıştırma konusundaki üstün katkılarının yanı sıra son olarak Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasında oynadığı önemli rolü" nedeniyle Trump'a ülkenin en yüksek madalyası olan "Nil Nişanı"nın takdim edileceği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşması dolayısıyla Trump'ın "Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak ettiğini" belirtmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada da Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesi çağrısı yapılmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da benzer bir çağrıda bulunarak Nobel Barış Ödülü'nün Trump'a verilmesini önermişti.

Beyaz Saray, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesine tepki göstererek, Nobel Komitesini "barıştan çok siyaseti ön planda tutmakla" suçlamıştı.