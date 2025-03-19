Soykırıma kaldığı yerden devam

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Ortadoğu’yu kana bulayan İsrail, ateşkesi bozarak Gazze’de soykırıma kaldığı yerden devam ediyor.

Gazze’deki hükümetten yapılan açıklamada İsrail ordusunun sabah saatlerinden gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 404’e, yaralı sayısı ise 562’ye yükseldi. Açıklamada enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

‘SALDIRILAR SÜRECEK’

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın “Hamas’ın Gazze’deki İsrailli esirleri serbest bırakmayı ve arabuluculardan aldığı teklifleri reddettiğini öne sürerek saldırıların bu nedenle başlatıldığını duyurdu.

“Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak” diyen Katz, hedeflerine ulaşana kadar şiddetli saldırıların süreceğini söyledi.

ABD ONAYLI KATLİAM

ABD’nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail’in saldırılar konusunda ABD Başkanı Donald Trump yönetimine danıştığını söyledi. Leavitt, “Kıyamet kopacak” diyerek Trump’ın İsrail’e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

SORUMLULUK ALMADI

Hamas “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını” duyurdu. Hamas’ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk Netanyahu’nun Gazze’ye saldırılarını “kendisini ülke içi krizlerden kurtarmak için” başlattığını belirterek “Netanyahu’nun savaşa dönme kararı, İsrailli esirlerin kurban edilmesi ve haklarında idam cezası verilmesi kararıdır” dedi. Rişk, uluslararası topluma “Nazi-Siyonist vahşetinin ve sivillerin maruz kaldığı soykırımın durdurulması” çağrısı yaptı.

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KATLİAMA TEPKİ YAĞDI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçtiği vurgulanarak “İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır” denildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, saldırıların Filistinlilere karşı işlenen soykırım ve etnik temizlik suçlarının devamı olduğunu belirterek ABD’nin bu saldırıların doğrudan sorumlusu olduğunu söyledi. Çin, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de ateşkesin sürekli ve etkin şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

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ESİRLERİN HAYATINDAN VAZGEÇTİ

Gazze’deki İsrailli esirlerin aileleri, “Netanyahu hükümetinin esirlerin hayatından vazgeçtiğini” belirterek ateşkese geri dönülmesi için protesto çağrısı yaptı. Esir aileleri savaşa dönülmesinin, Gazze’de kalan 59 esirin canına mal olacağı kaydedildi. Binlerce İsrailli, Kudüs’teki İsrail Parlamentosu önünde toplanarak Netanyahu hükümetini protesto etti.

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ATEŞKES NEDEN BOZULDU?

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak 2025’te yürürlüğe giren üç aşamalı ateşkes anlaşmasının 6 haftalık ilk aşamasında 33 İsrailli rehineye karşılık 2 bine yakın Filistinli mahkûm serbest bırakıldı. Arabulucular, ateşkesin ilk aşamasının 1 Mart’ta sona ermesinden bu yana ileriye dönük bir yol bulmaya çalışıyorlardı. İsrail, Gazze Şeridi’nden çekilme ve savaşın kesin sona ermesini öngören planlanan ikinci aşamayı uygulamayı reddetmişti. ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kalan 59 İsraillinin serbest bırakılmasını içeren yeni bir rehine takası dâhil olmak üzere ilk aşamanın nisan ortasına kadar uzatılmasını önermişti.

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İSRAİL NEDEN TEKRAR SALDIRDI?

İsrail Başbakanı Netanyahu’yu ve hükümeti eleştirenler, yeni saldırının zamanlamasının farklı nedenleri olabileceğini öne sürüyor:

Netanyahu’nun siyasi hesapları: Ocak ayındaki ateşkesin ikinci aşamasına geçmek, İsrail’in Gazze’den çekilmesi anlamına gelecekti ve bu da Hamas’ın bölgedeki kontrolünü korumasına yol açabilirdi. ABD desteği: Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin desteğiyle Hamas’a yönelik saldırıları artırmaya daha fazla cesaret bulmuş olabilir.

İç siyasi dengeler: Netanyahu, İsrail Parlamentosu’ndaki (Knesset) kritik oylamalarda aşırı sağcı müttefiklerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Hükümete geri dönme kararı alan Itamar Ben-Gvir gibi aşırı sağcılar, Gazze’deki savaşın sonlandırılmasına kesinlikle karşı çıkıyor.

Yolsuzluk davası: Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk davasında suçlu bulunursa hapis cezası alabilir. İsrail medyası, savaşın yeniden başlamasının Netanyahu’nun duruşmalarını erteleme ve kamuoyunun dikkatini başka yöne çekme amacı taşıyabileceğini öne sürüyor.