Soykırıma silah desteğini liman işçileri engelledi

Dış Haberler

İsrail’in “Gazze’yi yeniden işgal ve halkını tehcir etme planı” kapsamında Gazze kentinde kara saldırıları artarken soykırıma karşı birçok ülkede tepkiler sürüyor. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında can kaybı 65 bin 174’ü geçti. İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze kentinde yaşayan 1 milyon fazla Filistinlinin yarısının Gazze Şeridi’nin orta kesimlerine göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Akropolis Tepesi’ndeki Parthenon Tapınağı önünde toplanan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyeleri, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla büyük pankartlar astı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Ravenna kentindeki liman işçilerin ihbarı üzerine Ravenna Belediyesi ve Emilia-Romagna Bölgesel Yönetimi devreye girdi ve İsrail’in Hayfa Limanı’na patlayıcı madde taşıdığı belirtilen iki konteyner engellendi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise İsrail’e silah göndermediklerini yinelerken Ravenna’daki olaya ilişkin, “Bunlar, İtalyan silah ve mühimmatı değil” açıklamasını yaptı.