Soykırımcı İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor: Can kaybı 72 bin 123 oldu!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 123'e yükseldi. Ekim 2025'te ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail saldırılarında 640 kişi öldü, 1707 kişi yaralandı.

Dünya 07.03.2026 13:47 Giriş: 07.03.2026 13:47

Güncelleme: 07.03.2026 13:52 Kaynak: AA

Fotoğraf: AA