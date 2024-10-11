Soykırımcı İsrail’e karşı gözler kapalı

Spor Servisi

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana çocuk, kadın, yaşlı demeden 42 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail, spor organizasyonlarında boy göstermeye devam ediyor. Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yıldır devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana, kınama mesajı dahi yayımlamadı.

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen aynı kurum ve kuruluşların, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkat çekiyor. UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, ‘‘Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz.’’ ifadeleri kullanılan bir mesaj yayımlamıştı. UEFA, İsrail’in bir yıldır uyguladığı soykırıma karşı ise sessiz, FIFA-IOC-FIBA gibi kurumlarda İsrail’e karşı hiçbir yaptırım uygulamadı.