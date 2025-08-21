Soykırımda son aşama: İsrail, Gazze'nin topyekün işgali için saldırıya başladı

Yaklaşık 2 yıldır Gazze'de katliamlara ve soykırıma devam eden İsrail, 'işgalin genişletilmesini' öngören planın savaş kabinesi tarafından kabul edilmesiyle şehrin topyekün işgali için bu sabah yeni bir saldırı başlattı.

İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Effie Defrin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gazze Şehri'ne yönelik ön operasyonlara ve saldırının ilk aşamalarına başladık ve şu anda IDF güçleri Gazze Şehri'nin dış mahallelerini kontrol altında tutuyor” dedi.

"HAMAS'A YÖNELİK SALDIRIMIZI DERİNLEŞTİRECEĞİZ"

İsrailli işgal güçleri, Gazze'nin dış mahallelerinde saldırıya geçerken IDF Sözcüsü, Hamas'ın artık “yaralı ve hırpalanmış” bir gerilla gücü haline geldiğini söyledi. Sözcü, “Terör örgütünün hükümet ve askeri terörün kalesi olan Gazze Şehri'nde Hamas'a yönelik saldırımızı derinleştireceğiz” dedi.

Hamas, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Netanyahu'yu “Gazze'deki masum sivillere karşı acımasız savaşı” sürdürmek için ateşkes anlaşmasını engellediğini suçladı.



İsrail, mevcut aşamada Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'ini kontrol altında tutuyor.

İsrail savaş kabinesi, Doğu Kudüs’te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria’nın kuzeyi ile güneyini ayıracak E1 Projesi’ni dün onaylamıştı.

E1 Projesi Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı. Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti. "E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, saldırının "kaçınılmaz olarak neden olacağı ölüm ve yıkımı önlemek" için acil ateşkes çağrısını yineledi.

2 MİLYON İNSAN DAHA YERİNDEN EDİLECEK

İsrail'in bölgeyi 'insansızlaştırma' politikasının yol açtığı 'etnik temizlik' dolayısıyla bölgede yaşayan milyonlarca Filistinli yaşadığı yerleri terk ederken Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) "yerinden edilmelerin ve çatışmaların daha da artmasının, Gazze'nin halihazırda felaketi yaşayan 2,1 milyonluk nüfusunu daha da zora sokacağını" vurguladı.

Hamas hafta başında, Mısır ve Katar'ın önerdiği son ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı, ancak İsrailli yetkililer "tüm rehinelerin tek seferde serbest bırakılması" koşulunu yeniledi ve ateşkes teklifine resmi bir yanıt vermedi. Hamas'ın elinde hayatta kalan rehine sayısının 20 ile 50 arasında olduğu tahmin ediliyor.

Gazze'de şu ana kadar en az 62 bin insanı katleden İsrail 60 bin yedek askeri eylül ayı başından itibaren göreve çağırdı.