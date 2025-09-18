Soykırımdan kaçış sürüyor

Gazze’de binlerce askerle kara harekâtı başlatan İsrail ordusu saldırılarını yoğunlaştırırken Filistinlilerin kuzeyden güneye göçü devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 98 artarak 65 bin 62'ye yükseldi. Binlerce Filistinli Gazze Şeridi'nin merkezine ve güneyine ulaşmak için tek yol olan kalabalık er-Raşid Caddesi'nden üzerinden kenti terk etti.

Filistin telekomünikasyon şirketleri, Gazze’nin kuzeyinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini açıkladı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ise yabancı basının girişine izin vermeyen İsrail’in yürüttüğü itibarsızlaştırma kampanyası ile Gazze’deki Filistinli gazetecilerin hedef gösterildiğini söyledi. Açıklamada Gazze’deki katliamları kurgulamakla da suçlanan gazetecilere yönelik saldırıların “meşrulaştırıldığı” aktarıldı.