Soykırımı Batı Şeria’ya taşıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Gazze’de 15 ay süren saldırıların ardından ateşkes ilan edilirken İsrail, oklarını çevirdiği Batı Şeria’yı ‘Gazzeleştirme’ sürecine girdi. ABD’de Başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump’tan cesaret alan İsrail bölgede saldırılarını yoğunlaştırırken yerleşimci şiddeti de artıyor.

İsrail ordusu önceki gün Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na “Demir Duvar” adlı askeri operasyonu başlattı.

Ordudan yapılan açıklamada operasyona iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile İsrail Polisi’nin de destek verdiği belirtildi. İsrail ordusu, Batı Şeria'daki kontrol noktalarında da prosedürleri sıkılaştırdı. İsrail güçleri, El Halil kentindeki kontrol noktalarını artırdı. Kısıtlamalar nedeniyle kentin giriş çıkışlarında uzun araç kuyruğu oluştu. İsrail’in Batı Şeria’ya yönelik operasyonu, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasından iki, Trump’ın Filistinlilere saldıran İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırmasından bir gün sonra başladı.

CENİN’DE KUŞATMA

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Cenin'i vurduğunu, keskin nişancılar ve zırhlı araçlar da dâhil olmak üzere İsrail güçlerinin şehrin mülteci kampını kuşattığını ve ambulansların içeri girmesini engellediğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Cenin kentine baskın ve saldırılarında 10 Filistinlinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Cenin’deki Filistinli yetkililer, kampa yönelik saldırılar sebebiyle 600’den fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda en az 25 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

SALDIRILAR ARTACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cenin’deki saldırıların bölgedeki “terörizmi ortadan kaldırmayı” amaçladığını söyledi. Netanyahu, “İran ekseninin kollarını uzattığı neresi olursa olsun sistematik ve kararlı bir şekilde eyleme geçtiklerini” savunarak Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen ve Batı Şeria'ya işaret etti. İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise Cenin’deki saldırıların “güvenlik stratejisinde bir değişikliğe” işaret ettiğini belirterek amaçlarının Batı Şeria’da “terörist altyapıyı ortadan kaldırmayı” amaçladığını söyledi. “Gazze’de yaşananlardan ders aldıklarını” öne süren Katz, “İsrailli yerleşimcilere ve İsrail’e zarar gelmemesi için bölgeyi kuvvetle vuracaklarını” söyledi.

HAMAS: KOLTUK KAYGISI

Al Jazeera’ya konuşan Hamas Batı Şeria’daki siyasi lideri Zahir Jabarin ise Netanyahu’nun koltuğunu korumak için Gazze’nin ardından saldırılarını Batı Şeria’da sürdürdüğünü söyledi. Jabarin, Netanyahu’nun tek hedefinin “Filistinlileri öldürmek” belirterek “ellerinde taş ve sopa kalsa bile direnişe devam edeceklerini” açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, durdurulmaması halinde İsrail'in Gazze’de yaptığı soykırımı Batı Şeria'ya da taşıyabileceği uyarısında bulundu. Pazartesi günü geç saatlerde de İsrailli yerleşimcilerden oluşan gruplar, Batı Şeria’daki bazı köylerde Filistinlilere saldırmış, arabaları parçalayarak mülkleri ateşe vermişti.

***

"BÖLGEDE İŞGAL, İSRAİL’İN İNCİL’DEN DOĞAN HAKKI"

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’ne aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da “İncil’den doğan bir hakkı” olduğunu savundu. Senato’daki Dış İlişkiler Komisyonu’nun onay oturumunda dış politikaya dair soruları yanıtlayan Stefanik, Filistinlilerin kendi geleceğini belirleme hakkını savunup savunmadığı şeklindeki sorulara net cevap vermekten kaçınırken Filistin halkının “Hamas’tan dolayı” bugünkü zor durumunda olduğunu ileri sürdü.

GÜÇ YOLUYLA BARIŞ

Stefanik, adaylığının onaylanması halinde Trump’ın dünya sahnesinde “güç yoluyla barış” doktrinini destekleyeceğini söyledi. Çin’in BM’de artan etkisine dikkat çeken Stefanik, Washington’un “uzun vadeli bir strateji” ile bunu geri püskürtmesi gerektiğini söyledi. Stefanik “BM’de güçlü bir Amerikan liderliği sağlamak zorunda olduklarını” kaydetti.

***

TEL AVİV’DE BIÇAKLI SALDIRI

İsrail’in başkenti Tel Aviv’de önceki gece saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda dört kişinin yaralandı. Saldırganın olay yerindeki bir sivil tarafından vurularak öldürüldüğü açıklanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Haaretz’in haberine göre bir güvenlik kaynağı, saldırganın 29 yaşındaki Fas vatandaşı Abdelaziz Kaddi olduğunu, ABD’de oturum hakkına sahip kişinin İsrail’e üç gün önce geldiğini söyledi. Hamas ise saldırının, İsrail güçlerinin Batı Şeria’daki saldırıları karşısında verilen doğal bir yanıt olduğunu belirtti.