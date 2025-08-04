Soykırımı gizleyemezsin

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Gazze’de açlığı silah olarak kullanan İsrail’e karşı uluslararası tepkiler çığ gibi büyürken Tel Aviv, savaş suçlarını ve soykırımı gizleme çabasında.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 175'e çıktığı bildirildi. Bölgeye uçaklarla havadan paraşütle yardım malzemeleri indirilirken Filistinliler, kısıtlı miktarda dağıtılan gıda malzemelerinden alabilmek için Netzarim Koridoruna akın etti.

İsrail ordusu, insani yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı.

MEYDANLAR DOLUP TAŞIYOR

Gazze’de süren soykırıma karşı başta birbiri ardında “Filistin Devleti’ni tanıma” açıklamaları gelen Batı ülkeleri olmak üzere uluslararası tepki ise giderek artıyor.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletinin Sydney kentinde yaklaşık 90 bin kişi, Sydney Liman Köprüsü'nde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti. Eyalet polisi, protestoya yaklaşık 90 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Ayrıca ülkenin Melbourne ve Adelaide kentlerinde de Filistin’e destek protestoları gerçekleştirildi.

ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesinde bir araya gelen Filistin yanlısı göstericiler, pankartlar ve Filistin bayrakları taşıyarak, Gazze'ye yönelik ablukanın sona ermesini ve Gazze'ye temel gıda malzemelerinin ulaştırılması talebiyle yürüyüş düzenledi.

Almanya’nın başkenti Berlin'de ise polis, Filistin'e destek eylemine sert müdahale ederek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

İsrail ve Filistin’e yaptığı ziyaretin ardından konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadephul ise İsrail’in Gazze’ye fiilen uyguladığı ablukanın kıtlığa yol açtığını uzun süreden beri gözlemlediklerini söyledi. Batı Şeria’da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere karşı saldırılarını yerinde inceleyen Wadephul, “Bunlar münferit olaylar değil, organize terör ve sivillere karşı işlenen suçlardır” dedi.

SORUŞTURMALAR SONUÇSUZ

The Guardian’ın haberine göre ise Gazze'ye yönelik saldırıların başlangıcından bu yana İsrail ordusunda savaş suçu ve kötü muameleye ilişkin açılan soruşturmaların yüzde 88’i ya kapatıldı ya da sonuçsuz bırakıldı.

Londra merkezli çatışma izleme kuruluşu Action on Armed Violence (AOAV) tarafından ortaya konulan bulgulara göre 74 savaş suçu soruşturmasından yalnızca birinde mahkûmiyet kararı çıktı.

Araştırmaya göre İsrail ordusu, Ekim 2023 ile Haziran 2025 arasında medyaya yansıyan 52 vakada soruşturma başlattığını ya da başlatacağını duyurdu. Söz konusu olaylarla toplam 303 Filistinli hayatını kaybederken bin 880 kişi de yaralandı.

CEZASIZLIK DÜZENİ

Söz konusu vakaların sadece birinde bir yedek asker Filistinli tutuklulara işkence ettiği gerekçesiyle hapis cezası alırken World Central Kitchen adlı yardım kuruluşunun 7 çalışanının öldürüldüğü dahil 5 vakada “kısmi sorumluluk” kabul edildi. Geriye kalan 46 vakanın 7’sinde herhangi bir kusur tespit edilmezken 39 soruşturma hâlâ sonuçlanmadı.

AOAV araştırmacıları Iain Overton ve Lucas Tsantzouris, ortaya çıkan tabloya ilişkin değerlendirmelerinde, İsrail'in “cezasızlık düzeni” kurmaya çalıştığını savundu. Az sayıda soruşturma kovuşturmaya dönüşürken, insan hakları örgütleri soruşturma süreçlerinin uzun ve etkisiz olduğunu vurguladı.

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HAMAS’IN SİLAH BIRAKMA ŞARTI

Filistin Devleti’nin kurulması Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un “Hamas silah bırakmayı kabul etti” dediği yönündeki haberleri yalanlayarak “İsrail işgali devam ettiği sürece silah sahibi olacaklarını ve bunun ulusal ve yasal bir hak olduğunu” bildirdi. Filistin halkının ulusal haklarını tam olarak kazanmadığı sürece silah bırakmalarının söz konusu olmayacağını belirten Hamas, “Ulusal haklarımızın başında da başkenti Kudüs olan tam egemenliğe sahip bağımsız Filistin devletinin kurulması geldiğini yeniden teyit ederiz” ifadesini kullandı.

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ALMAN ŞEHİRLERİ GAZZELİ ÇOCUKLARI KABUL EDECEK

Almanya’da Hannover’ın ardından Düsseldorf kenti de Gazze ve İsrail’den korunmaya muhtaç ya da travma yaşamış çocukları kabul edeceğini duyurdu. DW’nin haberine göre Yeşiller partili Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, Perşembe günü yaptığı açıklamada, 20 çocuğu kabul etmeyi planladıklarını söylemiş, şu anda en fazla 20 çocuğu koruma altına alabilecek kapasitenin bulunduğunu, bunun gelecekte artırılabileceğini belirtmişti. Düsseldorfta’ki programın kaç çocuğu kapsayacağı ne ve zaman başlayacağının henüz belli olmadığı bildirildi.