Soykırımı protesto eden öğrencilere uzaklaştırma

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ABD’deki üniversitelerde Filistin’e destek eylemleri sürerken Columbia Üniversitesi ve Washington Üniversitesi, kampüslerinde düzenlenen protestolara katılan öğrencileri geçici olarak uzaklaştırdı. Columbia Üniversitesi’nde Butler Kütüphanesi’ni işgal eden 65’ten fazla öğrenciye kampüs erişimi ve sınavlara katılım yasağı getirildi. Üniversite yönetimi, yaptırımlarını protestoların akademik düzeni bozduğunu bahane ederek açıkladı.

Yale Üniversitesi ve California Üniversitesi’ndeki (UCLA) öğrenciler ise Gazze’deki insani krize dikkat çekmek amacıyla açlık grevine başladı. Trump yönetimi, kampüslerdeki Filistin yanlısı eylemlere karşı sert önlemler alıyor.

Columbia’daki protestolara katılan uluslararası öğrencilerin vizeleri gözden geçiriliyor ve federal araştırma fonları kesiliyor. ABD genelinde, üniversite kampüslerinde Filistin’e destek eylemleri artarken öğrenciler disiplin cezaları ve yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

CENEVRE’DE YENİDEN EYLEM

İsviçre'de Cenevre Üniversitesi öğrencileri ise İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları karşısında üniversite yönetiminin geçen yıldan bu yana net tavır koymadığı ve taleplerine karşılık vermediği gerekçesiyle kampüste “Filistin'e destek eylemini” yeniden başlattı.