Soykırımı tanımak yetmez

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İsviçre Federal Meclisi, Ezidilere yönelik soykırımı kabul eden yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Ezidilere yönelik IŞİD’in Irak’ta işlediği katliamların soykırım olarak tanınması için İsviçre Sosyalist Parti Federal Parlamento Milletvekili Fabian Molina ve Yeşiller Milletvekili Sibel Arslan tarafından daha önce parlamentoya sunulan yasa tasarısına ilişkin İsviçre Federal Parlamentosu’nda özel bir oturum gerçekleştirildi.

Oturuma IŞİD katliamının mağdurları ve Ezidi toplumunun önde gelen isimleri de katıldı. Yapılan konuşmalarda “Soykırımın tanınmasının yeterli olmadığı, sorumluların yargılanması gerektiği” vurgulandı. Parlamentonun oyuna sunulan tasarı, 62 karşı ve 27 çekimser oya karşılık 105 lehte kullanılan oyla kabul edildi.