Soykırımın tanıklarını yok ediyor

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Gazze ve Lübnan’da saldırılarını sürdüren İsrail, Filistinlilere yardım ajansı UNRWA’nın faaliyetlerine son verme kararını Birleşmiş Milletler’e (BM) resmen bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, UNRWA ile 1967’den bu yana ilişkilerini düzenleyen anlaşmanın iptal edildiğinin BM’ye resmen bildirdiğini açıkladı. Gazze’de yaklaşık 2,5 milyon Filistinli mülteci, UNRWA’dan destek alarak yaşamını sürdürüyor.

28 Ekim’de İsrail meclisi Knesset’ten geçen iki yasa kapsamında UNRWA’nın, İsrail’in “egemenlik alanı” içerisinde doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir temsilcilik açması, hizmet vermesi ya da herhangi bir faaliyet yürütmesi yasaklanıyor. Yasakla birlikte UNRWA’nın 12 bin çalışanının bulunduğu Gazze’deki faaliyetlerinin de olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

İSRAİL ULUSLARARASI TOPLUMU KÜÇÜMSÜYOR

Konuya açıklama yapan Hamas, anlaşmanın iptal edilmesinin Filistinlilerin geri dönüş hakkını tasfiye etmeyi amaçladığını kaydetti. Tel Aviv’in “uluslararası toplumu ve uluslararası sistemi küçümsediği” belirtilen açıklamada “İsrail bu kararla Filistinli mülteciler meselesinin uluslararası ve BM nezdindeki tanıklarını ortadan kaldırıyor” denildi.

İsrail ordusu ise Gazze’nin orta ve kuzey kesimlerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Gazze’deki hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze’nin kuzeyine son bir ayda düzenlenen saldırılarda bin 800 Filistinlinin öldüğünü açıkladı.

İsrail, Lübnan’ın güneyinde ve doğusunda da saldırılarını sürdürdü. İsrail uçaklarının Lübnan’ın doğusundaki Bekaa vilayetine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Güneydeki Sur kentine düzenlenen saldırıda iki sağlık görevlisinin öldürüldüğün belirtildi. Hizbullah ise, İsrail’in kuzeyinde 4 askeri üsse ve 14 yerleşim birimine saldırı düzenlediğini duyurdu.