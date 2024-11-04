Soykırımın utancını taşıyacaksınız

Birleşmiş Milletler Sağlık Raportörü Tlaleng Mofokeng, cuma günü dünya liderlerini bütün çabalarını kuşatma altındaki Gazze Şeridi’nde sürmekte olan soykırımı durdurmaya yönlendirmeleri için uyardı.

Mofokeng, New York’ta “Tüm dünya liderlerinin ekonomik, siyasal, diplomatik güçlerini bu soykırımı durdurmak için kullanmaları gerek” dedi. Raportör, dünya liderlerini İsrail’e destek vererek soykırımın parçası olduklarını söyleyerek eleştirdi: “Önleyici adalet tamamen farklı bir yaklaşım ve dayanışma gerektirdiği kadar, dünya liderlerinin maalesef süren ahlaki, siyasi ve diplomatik çöküşlerinden başka bir kapasite ve kabiliyet gerektirir.” Mofokeng “Ve bu soykırımın utancını taşımalısınız” diye de ekledi.

Otuz dakikalık basın açıklamasında Mofokeng, Gazze Şeridi’nde İsrail’in süren saldırıları ve ambargosu sebebiyle sağlık koşullarının son derece karamsar bir bilançosunu ortaya dökerken, bunun “en başından beri sağlık hakkına yönelik bir savaş” olduğunu vurguladı.

Mofokeng “Gazze’de sağlık sistemi tamamen yok edildi ve sağlık hakkı da her boyutuyla ortadan kalktı” diye devam etti.

BM yetkilisi, Gazze Şeridi’nde sağlık hakkının, İsrail’in süren saldırıları sebebiyle “savunulamadığını” belirtirken, Filistinli sağlık çalışanlarının “yorulduklarını, tacize uğradıklarını ve öldürüldüklerini, ilk yardım görevlerini yerine getirmelerinin önüne geçildiğini” vurguladı. Gazze’de sağlık çalışanlarının içinde bulundukları zor koşulların, birçoklarını hastalarını anestezi ya da en temel ilaçlar olmadan tedavi etmeye zorladığını ekledi.

‘SAĞLIK KIRIMI’

“Bizatihi tıbbi pratiklerin kendisinin saldırı altında olduğuna tanık oluyoruz” diyerek, İsrail’in sağlık sistemine ölümcül saldırılarını “sağlık kırımı” olarak tanımladı. Gazze’deki sağlık çalışanlarının faaliyetlerinin “yeminliler, kaderlerini bile bile bölgeyi terk etmeyi kabul etmeyip hastalarını tedavi edebilmek için kalan insanlar” olarak tanımladı. BM yetkilisi diğer BM uzmanları ile de Gazze’de işlenen suçların faillerini sorumlu tutabilmek ve soruşturma açabilmek için iletişimde olduklarını söyledi. “Geri dönüşü olmayan yeni boyutlar ekleniyor” diyerek İsrail’in cezasız kalmaya devam etmesinin tehlikelerine işaret etti. Mofokeng, basın açıklamasını acil ateşkes çağrısıyla bitirdi. “Dünya sizi yalnız bıraktığı için büyük bir utanç ve üzüntü duyuyorum” derken gözyaşlarına hâkim olamayan Mofokeng, Gazze halkına yönelik olarak da “adalet yerini bulacak ve âşık olduğunuz Gazze’yi yeniden inşa edebilmek için geri döneceksiniz” dedi.

Cenova’daki BM İnsan Hakları Konseyi’nin 57’nci oturumunun bir parçası olan basın açıklamasındaki diğer üç BM raportörü ile birlikte 16 Eylül’de tüm dünyanın soykırımın dehşetine abluka altındaki Gazze’de geçen 11 ayda tanık olduğunu söyledi. Mofokeng neredeyse 1 yıldır İsrail’in Gazze Şeridindeki işgal ordusu eliyle sürmekte olan soykırımın abluka altındaki bölgede doğrudan hastaneleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırılar dahil olmak üzere sağlık sistemine rekor sayıda saldırılarla tüm sağlık altyapısının yok edildiğini vurguladı.

Gazze’de bulunan 36 hastaneden yalnızca 17’sinin kısmen işler durumda olduğunu açıklayarak, İsrail’in çocuklar ve sağlık çalışanları da dahil olmak üzere Filistinli sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altını çizdi.

BİR YILDIR SÜRÜYOR

BM Güvenlik Konseyi’nin acil ateşkes kararını reddeden İsrail, Gazze’de sürdürdüğü vahşi saldırganlık sebebiyle uluslararası toplum tarafından kınanmaya devam ediyor. Hâlâ Uluslararası Adalet Divanı’nda Filistinlilere yönelik soykırım suçuyla yargılanan İsrail 7 Ekim’den beri Gazze’de yıkıcı bir savaş sürdürüyor. Gazze Sağlık Bakanı’nın ifadesine göre 7 Ekim 2023’te Gazze’de başlayan ve hâlâ sürmekte olan soykırımda şu ana kadar 42 bin 847 Filistinli öldürüldü, 100 bin 544 tanesi yaraladı.

Dahası ulaşılamayan en az 11 bin insanın da Gazze Şeridi’ndeki evlerinin yıkıntıları arasında öldükleri tahmin ediliyor. İsrail’in savaşı, özellikle Kuzey Gazze’de ağır bir kıtlık yaratarak çoğu çocuk birçok Filistinlinin açlıktan ölmesine sebep oldu. İsrail saldırganlığı ayrıca tüm Gazze Şeridinden yaklaşık 2 milyon insanın zorla yerinden edilmesiyle sonuçlanırken, bölgeyi terk etmek zorunda olanların büyük çoğunluğu Mısır sınırı yakınındaki Refah şehrinin güneyine gitmeye zorlanarak, normalin üzerinde bir nüfus yoğunluğu oluşturuldu. Filistinlilerin 1948 yılındaki Nakba’dan beri en kitlesel mecburi göçü yaşanıyor.

Kaynak: The Palestine Chronicle

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ