Söylemde özgür Filistin, eylemde İsrail’le ticaret

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İngiltere’nin İsrail’le tüm serbest ticaret anlaşmalarını askıya almasının ardından gözler, İsrail’le ticaret yapan ülkelere döndü. Al Jazeera’nın haberine göre Türkiye’nin, 2024 yılında İsrail’e yaptığı 2,86 milyar dolarlık ihracatla, İsrail’e en çok mal satan 5’inci ülke olduğu ortaya çıktı.

Haberin devamında İsrail’in 2024 yılında toplamda 91,5 milyar dolarlık ithalat yaptığı, bu ithalatın büyük kısmının Çin (19 milyar dolar), ABD (9,4 milyar dolar) ve Almanya’dan (5,6 milyar dolar) geldiği belirtildi.