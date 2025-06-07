Söylemi boşa düştü: Mülakat ‘Tekin’siz

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yaptığı mülakat sonucunda kontenjan dışına itilen eğitimcilerin açtığı davalarda yürütmeyi durdurma kararları çıkmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin her ne kadar “mülakatlarda hata yok” dese de şu ana dek dava açan 650 öğretmenden 32’sinin açtığı davalarda mahkeme “yürütmeyi durdurma” durdurma kararı aldı. Ataması yapılmayan 32 öğretmen yeniden mülakatlara çağrıldı.

BirGün’e konuşan mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir, MEB’in mülakatlara ilişkin 28 Ekim 2024 ila 1 Kasım 2024 tarihleri arasında itiraz süresi tanıdığı ancak itirazda bulunan tüm adaylara “maddi hata yoktur” cevabının verildiğini anımsattı. Özdemir, “Böylelikle bir noktada Bakan’ın ‘usulsüzlük yok’ söylemi de boşa çıkmış oldu” dedi.

ŞAİBELİ OLDUĞUNUN KANITI

Hem yargı yoluna başvurduklarını hem de anayasal haklarını kullanarak yaşadıkları mağduriyeti protesto ettiklerini söyleyen Özdemir, “Mülakatlarda bir hata olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın itirazlarımızı incelemediğini, herkese otomatik bir şekilde cevap verdiğini dile getirdiğimizde ‘Öyle bir şey yok, kimsede maddi hata yok’ denildi. Nitekim MEB Personel Genel Müdürü'nün ‘1611 mülakat mağduru vardı. Bunların arasından yaklaşık 300'ü ek kontenjanla atandı. Geriye 1300 kişi kaldı’ gibisinden bir söylemi oldu. Bu 1300 kişi arasında sadece 650 kişi dava açmış ve bu davalardan da, 650 kişi arasında da sadece sonuçlanan için söylüyorum, bunlardan 34 kişide maddi hata bulunduğu için yürütme durdurma kararı verilerek bakanlık tarafından tekrar mülakata alındı” diye konuştu.

ALANLARDA OLACAĞIZ

Özdemir, 650 kişi arasından şimdiye kadar yüzde 5'inin tekrar mülakata alınmış olmasının kalan öğretmenlerin atamasında şaibe olduğunun kanıtı niteliğinde olduğunu ifade etti. Mülakatların Bakan Tekin’in söylediği gibi “şeffaf” yapılmadığını söyleyen Özdemir, “Bu maddi hataların doğmasına sebep olan şey de aslında komisyonların daha önceden verecekleri puanları kendi aralarında müzakere etmesi. 3 komisyon üyesi mülakata başlanmadan önce kendi aralarında mutabakata varıyorlar. Adaylarda ortalama bir puanı yakalamak için bir artı bir eksik şeklinde puan vermişlerdi. Yani 81 puanı yakalamak için bir komisyon üyesinin 80, bir komisyon üyesinin 81, bir komisyon üyesinin 82 puan verdiğine şahit olduk. Kısacası bu şekilde bir puanlama yapması, mülakatların objektif yapılmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Özkan son olarak şunları aktardı: “Tüm komisyon üyelerinin toplamda 18 başlık altında değerlendirme yaptığı yerde nasıl oluyor da üç komisyon üyesi de aynı puanı bulabiliyor? Biz bunun tesadüfün ötesinde hayatın olağan akışına aykırı olduğunu da dile getiriyoruz. Mahkemeler bunu da muhakkak göz ardı etmeyecektir. Daha önce mahkemelerde buna benzer çıkan kararlar da oldu. Takipçisi olacağız. Süreci okumak adına biraz geri duruyoruz ancak ilerleyen süreçte tüm bu hatalara rağmen Yusuf Tekin'in yine mülakatlarla ilgili itirazlarımızda arkadaşlarımızı terslemesi ya da kamuoyuna farklı şekilde bir demeç vermesi halinde tekrardan alanlarda bulunmaya devam edeceğiz.”