Söyleşi ve imza günü: Cengiz Bozkurt Gebze'ye geliyor

Ülkemizin en önemli sanatçılarından Cengiz Bozkurt, BİLKAR’ın davetlisi olarak Gebze’ye geliyor.

Sevilen oyuncu Cengiz Bozkurt’un; kendi yaşamından kesitlere, güncel olaylara ve tarihi figürlere yer verdiği “Ben Gülüyor muyum?” adlı kitabı İnkılâp Kitabevi etiketiyle geçtiğimiz günlerde yayımlanarak raflarda ki yerini almıştı.

Akıcı bir dil ve keyifli bir üslupla kaleme alınan kitap ayrıksı yönüyle de dikkat çekerken, kitabın ilk söyleşi ve imza günlerinden biride BİLKAR’ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

Etkinlik, 13 Mart Perşembe günü saat 20.30’da BİLKAR Salonu'nda gerçekleştirilecek.

KİTAP TANITIM YAZISI

Dünya dönüyor, yıllar geçiyor, hayat bildiği gibi geliyor. Cengiz Bozkurt hayatı kendi üslubuyla karşılıyor. Biraz ciddi, biraz mizahi ama hep sevdiğiniz gibi.

Bu dünyanın yükü hepimize ağır fakat onunki iki kat fazla sanki. Gün oluyor başkası yerine dertleniyor, gün oluyor başkası yerine utanıyor. Haklı eleştirilerini yaparken özeleştirisini vermeyi de ihmal etmiyor.

Hayatın bin penceresi varsa binini de açıp bir de oradan bakıyor Cengiz Bozkurt. Hepsinden şöyle bir hava almasını sağlıyor okurun. Ben Gülüyor muyum dediğine bakmayın, satır aralarında attığı kahkahalara eşlik etmeyi unutmayın.