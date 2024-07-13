Soylu, Cumhuriyet gazetesini hedef aldı: Dokunulmazlığımın kalkması için müracaat edeceğim

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkındaki bir köşe yazısı nedeniyle Cumhuriyet gazetesini hedef aldı. "Haysiyet celladı alçaklar. Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz" diyen Soylu, "Size yakında bir imkan daha vereceğim. Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim" ifadelerini kullandı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu'nun kaleme aldığı yazısında yer verdiği "Bakanlığı döneminde içişlerini adeta bir 'baron' gibi yöneten Süleyman Soylu..." ifadeleri nedeniyle gazeteyi hedef aldı.

Süleyman Soylu'nun kuzeni Mehmet Soylu'nun yönetim kurulunda görev yaptığı ve daha önce 'vurgun' ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen D Global/Invamed adlı firma, bu kez hastaları kobay olarak kullanmakla suçlandı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cenap Ekinci, Haziran 2020’de bir tıbbi cihaz üreticisi firmanın, Covid-19 hastaları üzerinde izinsiz ve etik dışı olarak ‘Türk ışını’ adlı cihazlarını denediklerini öne sürmüştü. Ekinci, ekibin başında eski bakan Süleyman Soylu’nun kuzeni Mehmet Soylu’nun olduğunu söylerken, ‘tedavi’nin denendiği hastalardan ölenler olduğunu ileri sürmüştü.

Söz konusu iddiaların ardından bugünkü köşesinde bir yazı kaleme alan Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, "Bakanlığı döneminde içişlerini adeta bir 'baron' gibi yöneten Süleyman Soylu’nun kuzenine ilişkin ileri sürülen sav çok ama çok önemli" değerlendirmesi yaparak, iddiaların araştırılması gerektiğini ifade etti.

Kansu, "Covid salgını sürecinde Diyarbakır’daki kimi hastalara yasa ve etik dışı deneme amaçlı ışın verilmişse eğer, bunun arkasında bir nüfuz kayırması, siyasi bir destek varsa eğer, zaman geçirilmeden mutlaka ciddi biçimde soruşturulmalıdır" ifadelerine yer verdi.

HAKARET YAĞDIRDI

İddiaların odağındaki Soylu, Kansu'nun yazısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Cumhuriyet gazetesini hedef aldı.

Hakaretler yağdıran Soylu, "Haysiyet celladı alçaklar… Yıllardır intikamınız ve iftiralarınız bitmedi… Cumhuriyet gazetesi! Baronluğumu ispat etmezseniz namertsiniz" ifadelerini kullandı.

"Size yakında bir imkan daha vereceğim" diye yazan Soylu, "Dokunulmazlığımın kalkması için TBMM’ye müracaat edeceğim. Özgür Özel ile dirsek temasında olup, beni dokunulmazlıkla tehdit edenler elinizde ne belge varsa ortaya koymazsanız şerefsizsiniz… fetöcüler, pkk’lılar, uyuşturucu tüccarları, suç çeteleri soros’un çocukları sizde gelin. Allah büyüktür ve adildir" dedi.