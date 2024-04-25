Soylu'dan "geri döneceği" iddiasına yanıt

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kabinede ya da üst düzey bir göreve getirilip getirilmeyeceğine yönelik iddialara yanıt verdi. İddiaları yalanlayan Soylu, "Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu" dedi.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kabinede yeniden bakan olacağı ya da üst düzey bir görevlendirilme yapılacağı iddiası iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

"PARTİMİZ DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPIYOR"

Sözcü'de Can Bursalı'ya konuşan Süleyman Soylu, yerel seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

Yerel seçimden sonra Cumhurbaşkanı'yla görüşüp sunum yaptığınız, yakın gelecekte kabinede olmasa bile önemli bir pozisyonda göreve başlayacağınız iddia ediliyor...

Umreden geldikten sonra yaptığımız nezaket ziyaretinin dışında bu bilgiler maalesef doğru değil.

Maalesef vurgusunu neden yaptınız?

Size yönelik söyledim. Görüşme için maalesef demek Cumhurbaşkanı nezdinde nezaketsizlik olur.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili bilgiler mi doğru değil yoksa aktif göreve başlayacağınız iddiasını mı yalanlıyorsunuz?

Partimiz, tüm kurullarıyla değerlendirmelerini yapıyor. Biz de seçimle ilgili katkıda bulunmak üzere fikrimizi söyledik. Hepsi bu. Bu toplantıda Cumhurbaşkanımız yoktu.