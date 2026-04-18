Soylu'dan Özel'e yanıt: Söylenmesi gereken kızımızın başına gelmiş bir olayı siyasallaştırmak değildir

AKP Milletvekili ve Gülistan Doku'nun kayboldup arandığı, yakınlarının devlete seslendiği dönemde İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu, Özgür Özel'in "Her türlü pisliğin içinden çıkan -bir kısmı MHP içinde deşifre olan bir ekip var, bir tarafında Soylu var her zaman- bu ekibin, yine bu meselenin üstünün örtülü kalması konusundaki gayretine karşı cesur olanların arkasında durmamız lazım" sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi.

Soylu "Söylenmesi gereken söz: Devlet töhmet altında kalmamalıdır. Bu soruşturmalarda ihmali ya da soruşturmayı akamete uğratacak müdahalesi olan herkes de suçlularla aynı akıbeti paylaşmalıdır" dedi.

Soylu'nun sosyal medya paylaşımının tamamı şöyle:

"Özgür Özel, Söylenmesi gereken söz: Devletin dini adalettir. Söylenmesi gereken söz: Bir kızımızın başına gelmiş müessif bir olayı böyle aleladeleştirmek değil, siyasallaştırmak değil; en ufak bir ihtimal dahi sonuna kadar araştırılmalı, soruşturulmalı ve hesabı sorulmalıdır. Söylenmesi gereken söz: Devlet töhmet altında kalmamalıdır. Bu soruşturmalarda ihmali ya da soruşturmayı akamete uğratacak müdahalesi olan herkes de suçlularla aynı akıbeti paylaşmalıdır. Söylenmesi gereken söz: Adalet Bakanı’nın söylediği doğrudur; ucu nereye kadar giderse gitsin, sonuna kadar gidilmelidir. Söylenmesi gereken söz: Kimsenin makamı, mevkii, pozisyonu bir kızımızın canından, hayatından kıymetli değildir. Söylenmesi gereken söz: Siyasi mügalata değil; “belki burada tutar” diye siyasi intikamlarınızı alabilmek için her şeyi “Soylulaştırmak” değil, davayı sulandırmak değil; davayı adaletin kollarına teslim etmeyi talep etmek olmalıdır. Soruşturma sürecinde olan ve titizlikle yürütülen bir davada ancak bu kadar söyleyebilirim. Dava ile ilgili tüm maddi gerçekliklerin ortaya çıkması için; kimi siyasallaştırmayarak, kimi sulandırmayarak katkı sunmalı, kimi ise elinde bilgi, belge, tanıklık varsa adaletin bir an önce tesis edilebilmesi için yargı sürecine destek olarak katkı sunmalıdır. Vicdanı olmayan insan değildir."

NE OLMUŞTU?

Özel, yaptığı konuşmasında Gülistan Doku soruşturmasına değinerek Soylu'yu işaret etmişti.

Özel'in Soylu ile konuşmasının tamamı şöyleydi: