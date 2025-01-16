Soylu 'Siyaseti bırakıyorum' dedi, eski AKP'li vekil coştu: 40 gün, 40 gece bayram...

27. Dönem AKP İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Süleyman Soylu'nun bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağını ilişkin açıklamasını sevinçle karşılayarak "Ülkemiz, devletimiz ve tüm dünyamız; 40 gün, 40 gece bayram yapma hazırlıklarına başlayabilir" dedi.

Süleymancılar Cemaati’nin önemli isimlerinden olan Denizolgun, eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun aktif siyaseti bırakacağını duyurmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Denizolgun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Elhamdülillah, MaşaAllah, Lâ Kuvvete İlla Billah, Barek Allah Zatının, Sıfatının, Esmasının, Ef'alinin hudutsuzluğunca, Allah C.C'ye sonsuz şükürler olsun. Ülkemiz, devletimiz ve tüm dünyamız; 40 gün, 40 gece bayram yapma hazırlıklarına başlayabilir."