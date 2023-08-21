Soylu'ya kalp işareti yaptığı için gözaltına alınan genç polislerden şikayetçi oldu

Seçim kampanyası döneminde İstanbul'un Üsküdar İlçesinde, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bulunduğu otobüse karşı kalp işareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve darp edildiğini iddia eden 23 yaşındaki İsmail İshak Arslan, bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunarak kendisini gözaltına alan polislerden şikayetçi oldu.

Seçim sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya kalp işareti yaptığı için gözaltına alınan 23 yaşındaki İsmail İshak Arslan, darp edildiğini belirterek gözaltı işlemini gerçekleştiren polislerden şikayetçi oldu.

Arslan, polisler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Başvurusunun ardından polise ifade veren Arslan, araçtaki polislerin tespit edilmesini istedi. Arslan ifadesinde, araçtaki bir polisin uzun namlulu silahla dizine vurduğunu iddia ederek polise verdiği ifadede şunları söyledi:

“Araçta bulunan 6 kişinin üzerindeki kıyafetlerde JÖH yazıyordu. Kıyafetleri yeşil renkli askeri üniforma şeklinde idi. Hepsinde silah olup olmadığını fark etmedim ancak ön tarafta oturan bir şahıs beni aracın içine almak için elinde bulunan uzun namlulu silahının arka tarafı ile dizime vurdu. Daha sonra araca bindirildim araç hareket etti. Yaklaşık olarak 100-150 metre Kuzguncuk istikameti, Paşa Limanı mevkine doğru giderken yukarıda belirttiğim bana ilk müdahale edenlerden ve üzerinde C.A.T yazılı giysisi bulunan şahıs dışardan aracı durdurup aracın içerisine bindi. Araca bindikten sonra aracın yan kapısının kapanıp kapanmadığını fark etmedim. Bu şahıs direk araca biner binmez başımı hedef alarak başıma defalarca, yaklaşık on kere yumruk attı ve bu esnada da bana hitaben küfrettiğini hatırlıyorum."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 26 Mayıs’ta İstanbul'un Üsküdar ilçesine ziyarette bulunmuştu. Soylu'nun içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında karşısına geçip eliyle Millet İttifakı'nın sembolü haline gelen 'kalp işaretini' yapan İsmail İshak Arslan’ın bu hareketi nedeniyle gözaltına alındığı iddia edilmişti. Arslan’ın gözaltına alınıp, siyah bir araca bindirilerek darp edildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.