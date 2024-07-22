Soylu’nun eniştesi, kendisini şikâyet edenleri şikâyet etti

Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdülkadir Işık, 2022’de savcılığa şikâyet edildi. Suç duyurusunda, “Işık’ın suç örgütü kurduğu” ifade edildi. Ardından Işık’ın da kendisini şikâyet edenleri şikâyet ettiği anlaşıldı.

Ülkenin en tartışmalı içişleri bakanlarından biri olan Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdülkadir Işık’ın, eski milletvekili Tevfik Diker ile iş insanı Fehmi Öztürk hakkında suç duyurusunda bulunduğu ve savcının ise “Kovuşturmaya yer yoktur” kararı vererek dosyayı kapattığı ortaya çıktı.

Abdülkadir Işık, aynı zamanda Soylu’nun da avukatı Uğur Kızılca aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Işık, eski milletvekili Tevfik Diker ile iş insanı Fehmi Öztürk’ün iftira suçunu işlediklerini iddia etti. Suç duyurusunda Diker ve Öztürk’ün 2022’de Işık hakkında suç duyurusunda bulunduğu, ancak somut bir delil bulunmadığı için “iftira suçunun işlendiği” ifade edildi.

Savcı ise 6 Haziran 2024’te iftira suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını vurguladığı ve “Kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” dair karar verdi. Bu karar ile dosya kapatıldı ve dava açılmadı.

2022’DE ŞİKÂYET EDİLMİŞTİ

Işık’ın kendisine iftira atıldığını iddia ettiği 2022 yılındaki suç duyurusunda ise dikkati çeken bilgiler yer alıyordu.

Eski milletvekili Tevfik Diker ile iş insanı Fehmi Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğangüzel ile Abdülkadir Işık’ın arkadaşı İbrahim Tüylüoğlu 5 Eylül 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyet etmişti.

Suç duyurusunda, Soylu’nun eniştesi Işık, Emniyet Daire Başkan Yardımcısı Doğangüzel ile Tüylüoğlu’nun “Suç örgütü kurduklarını, işlenen suçu yetkili makamlara bildirmediklerini, suç delilerini yok edip nüfuz ticareti suçunu işlediklerini” belirterek yargılanmalarını talep etti.

SOMUT DELİL YOKMUŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sadece 24 gün sonra, 29 Eylül 2022 tarihinde “Somut bir delil sunulmadığı, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu” gerekçesiyle kovuşturmaya yer yok kararı vererek dosyayı kapattı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğangüzel için de şikâyetin işleme konulmamasına karar verildi.