Soylu’nun eski sağ kolu THK’de

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925’te kurulan Türk Hava Kurumu (THK) yaklaşık altı yıldır AKP’li kayyumlar tarafından yönetiliyor. AKP döneminde birçok geliri kesilen, uçakları ve helikopterleri satılıp işlevsizleştirilen kuruma bağlı Türk Hava Kurumu Üniversite’nin Mütevelli Heyeti’ne dikkati çeken bir isim alındı.

AKP’li iş insanı Orhan Ünsal’ın THK Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi yapıldığı öğrenildi.

Adı üniversitenin resmi internet sitesinde de yer alan Ünsal, önceki İçişleri Bakanı ve AKP Milletvekili Süleyman Soylu’ya yakınlığıyla biliniyor. Süleyman Soylu’nun Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu dönem partinin Ankara İl Başkanı olan Ünsal, 2009 yılında Süleyman Soylu ile hareket ederek Demokrat Parti’den ayrıldı.

SOYLU İLE HAREKET ETTİ

O dönem Soylu’nun sağ kolu olduğu iddia edilen Ünsal, 2010’daki Anayasa değişikliği referandumunda Süleyman Soylu ile organizasyonlar düzenleyip “Evet” kampanyası yürüttü. Ünsal, 2013 yılında Soylu’nun davetiyle AKP’ye katıldı ve 2014 yılında AKP Ankara il yönetiminde yer aldı. Ünsal 2015 ve 2023 milletvekilliği seçimlerinde AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

AKP’Lİ KAYYUM YÖNETİYOR

Öte yandan Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanlığı ile THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Yurtnaç’ın da daha önce AKP’den aday adayı olduğu biliniyor.

Geçmişte Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği görevlerini yürüten ve şimdi de aynı zamanda İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç, 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.

THK İŞTAHLARINI KABARTIYOR

İktidarın gözü ise uzun bir süredir THK’nin gayrimenkullerinde. Yaklaşık bin 300 civarında gayrimenkulü olan THK’nin hâlâ çok sayıda hava aracı da var. Ayrıca kurumun ülkenin birçok noktasında devasa arazileri, havaalanları, turizm bölgelerinde taşınmazları, iş merkezleri ve otelleri de var. Kayyumlar, THK’nin iştah kabartan gayrimenkulleri ve hava araçlarını haraç mezat satıyor.