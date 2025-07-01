Soylu’nun şikâyeti sonuçsuz kaldı

AKP Milletvekili ve önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun suç duyurusu davaya dönüştürülmeden kapandı.

Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdülkadir Işık, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğangüzel ile Abdülkadir Işık’ın arkadaşı İbrahim Tüylüoğlu 5 Eylül 2022’de savcılığa şikâyet edildi.

İş insanı Fehmi Öztürk yaptığı suç duyurusunda bu isimlerin “Suç örgütü kurduklarını, işlenen suçu yetkili makamlara bildirmediklerini, suç delilerini yok edip nüfuz ticareti suçunu işlediklerini” belirterek yargılanmalarını talep etti.

ENİŞTESİ PAZARLIK YAPTI İDDİASI

İş insanı Fehmi Öztürk, bir başka suç duyurusunda Soylu’nun eniştesi Işık ile Emniyet Daire Başkan Yardımcısı Doğangüzel’in kendisiyle yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı:

“15 Ekim 2020’de, Süleyman Soylu’nun eniştesi Abdulkadir Işık benimle görüşmek istedi. Ertesi gün Emirgan’da buluştuk. Yanında Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Yardımcısı olduğu söyleyen Taner Doğangüzel ve İbrahim Tüylüoğlu isimli bir şahıs vardı. Bana ‘Senin dosyan Mali Şube’de, polislere 1 milyon 500 bin TL verildi. Dosyan kapatılacak ve savcının da haberi var’ dediler. Benim işimin çözülebileceğini ama paranın yüzde 10’unun gideceğini söylediler. Sonra bu durumu Süleyman Soylu’ya mesaj atarak aktardım. Aynı zamanda Adalet Bakanı ve yardımcılarına da aktardım.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sadece 24 gün sonra, 29 Eylül 2022 tarihinde “Somut bir delil sunulmadığı, iddiaların soyut ve genel nitelikte olduğu” gerekçesiyle "Kovuşturmaya yer yok" kararı vererek dosyayı kapattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Taner Doğangüzel hakkındaki şikâyetin de işleme konulmamasına karar verildi.

ŞİKÂYET EDENİ ŞİKÂYET ETTİ

Bu kararın ardından Süleyman Soylu, 25 Aralık 2023 tarihinde iş insanı Fehmi Öztürk’ü “İftira ve hakaret” suçlarını işlediğini iddia ederek savcılığa şikâyet etti. İfadesi alınan Öztürk, “Kimseye iftira atmadım, hakaret etmedim. Kendimi savunarak yaşadığım olayları anlattım, bu da savunma hakkım kapsamındadır” dedi.

BİR BUÇUK YIL SONRA KARAR

Savcılık, 21 Haziran 2025’te “Suçun yasal unsurlarının oluşmadığı anlaşıldı” diyerek Süleyman Soylu’nun şikâyeti için “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.