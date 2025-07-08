Soylu’nun talimatını verdiği ‘özel teftiş’: Kayyum belediyesine inceleme 6 yıldır bitmemiş!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediye başkanlarına yöneltilen suçlamalara karşılık, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kayyum belediyesinden aldığı iddia edilen pahalı hediyeleri yeniden hatırlattı. Özel’in hatırlattığı ‘pahalı hediyeler’ vakasının ortaya çıkmasının ardından Soylu’nun bizzat talimat verdiği ‘özel teftiş’in 6 yıldır sonuçlanmadığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL: “SANIYORSUN Kİ TESPİH HEDİYE EDİLDİ”

CHP Genel Başkanı Özel, dün akşam Halk TV’de gazeteciler Sinem Fıstıkoğlu, İsmail Saymaz ve Kürşad Oğuz’un sorularını yanıtladı. Programda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye yönelik suçlamalara tepki gösteren Özel, Süleyman Soylu’nun 2017 yılında dönemin Mardin Kayyumu’ndan aldığı belirtilen pahalı hediyeleri hatırlattı:

Abdurrahman Tuttere'ye 24 bin liralık yemek faturası falan diyorlar ya… Sadece Mardin Kayyum Belediyesi… Videoyu da hatırlarsınız, yoldan geçerken kayyım döndürüp Süleyman Soylu’ya diyor ki ‘Bir bakalım’ diyor. Orada şey gibi görüyorsun, önüne tespihler koyup bir tespih hediye ediyor. Sanıyorsun ki tespihçi tespih hediye etti. Arkadan 36 bin lira faturayı geçirmiş bundan 5 yıl önce. Ve o kayyım her Cumhurbaşkanı yardımcısına yapmış, bilmem neye de yapmış... O zaman hepsini söyledim, Süleyman Soylu'dan da hiçbirinden de bir cevap gelmedi. Sonradan da Sayıştay raporlarında ispatlandı. Sonradan da görev vermeme gibi bir şey oldu hatırladığım kadarıyla.

2019’DA GÜNDEME GELDİ

Özel’in hatırlattığı pahalı hediyeler vakası, ilk kez 2019 yılında gündeme geldi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin kayyum yönetiminde olduğu 2017 yılında kesilen faturalar, Ahmet Türk’ün 2019’da belediye başkanı seçilmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ortaya çıkan belgeye göre kayyum olarak atanan Vali Mustafa Yaman döneminde, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına gümüş takı gibi eşyalar için toplam 582 bin liralık fatura kesilmişti. Belgede, Soylu için de 40 bin liralık harcama yapıldığı görülmüştü.

2017 yılında yaklaşık 160 bin dolara denk gelen 582 bin liralık faturaların bugünkü dolar kuruna göre değeri ise yaklaşık 6 milyon TL.

Pahalı hediyelere ilişkin belgeler ortaya çıkmıştı. (Kaynak: DW Türkçe)

SOYLU’DAN İDDİALARA ‘TEFTİŞ’ YANITI

İddianın gündeme gelmesiyle kamuoyunda başlayan tartışmalar ve eleştiriler üzerine Süleyman Soylu’dan açıklama gelmişti.

27 Ağustos 2019’da Hürriyet’ten Ahmet Hakan’a konuşan Süleyman Soylu, “Benim böyle bir hediye almam asla söz konusu değil... O konunun araştırılması için denetleme talimatı verdim... Neymiş bakalım o fatura! Benim bildiğim tek bir şey var: Ben hediye falan almadım. Almam... Allah muhafaza asla böyle bir şey söz konusu değil... Araştırılması için talimat verdim. Özellikle Mardin Belediyesi’yle ilgili... Özel bir teftiş çıkardım. Adımlarımızı ölçülü atmak zorundayız. Eksikliğimiz devleti ve milleti incitir. Görevimiz hata kabul etmez. Kimsenin ağzını sulandıramayız” demişti.

Aynı gün gazetecilerin konu hakkındaki sorularını da yanıtlayan Soylu, iddia hakkında ‘özel teftiş’ yaptırdığını bir kez daha yinelemişti.

Ancak aradan geçen 6 yıla rağmen, Soylu’nun talimatını verdiği bu ‘özel teftiş’in sonuçlarına ilişkin kamuoyu ile paylaşılan herhangi bir bilgi olmadı.

6 YILDA BİTMEYEN ‘ÖZEL TEFTİŞ!’

BirGün, söz konusu teftişin akıbetini İçişleri Bakanlığı’na sordu.

30 Eylül 2024’te Cimer üzerinden yapılan bilgi edinme başvurusuna, İçişleri Bakanlığı’ndan 17 Aralık 2024’te yanıt geldi.

İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından verilen yanıta göre, Soylu’nun bizzat talimatını verdiği ‘özel teftiş’, aradan geçen 6 yıla rağmen hala sonuçlanmış değil.

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen yanıt aynen şöyle:

Sayın İlgili,

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiştir.

Başvuru konusunda başlatılan soruşturma süreci devam etmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.