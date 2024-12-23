"Soytarı" tartışması sürüyor: "Biz yanıt verip aynısını AKP’ye söyleyince haddimiz değil öyle mi?"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli bir kısmının da bu tablodan rahatsız olduklarını biliyoruz, görüyoruz" sözlerine "Küresel güçlerin asıl soytarısı; yerli ve milli olduğunu iddia edip memlekete milyonlarca sığınmacı ve kaçağı dolduran, işine geldiğinde hain terör örgütü FETÖ’yle birlikte yol yürüyen, işine geldiğinde bölücü terör örgütü PKK ile masaya oturan AKP iktidarıdır" diye yanıt verince, AKP kanadından peş peşe açıklamalar geldi.

Yücel söz konusu açıklamaların ardından bir açıklama daha yaparak "Erdoğan seçimlerde % 38 oy almış, Türkiye’nin birinci partisi CHP’ye "Soytarı” diyecek, biz yanıt verip aynısını AKP’ye söyleyince haddimiz değil öyle mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in açıklamasına karşılık "Güçlü Türkiye’nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği hükümetimize, seçilmiş milli iradeye soytarı demek de sizin haddiniz değildir. Bilmeyene bildiririz. Hatırlatırız!" demişti.

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kullandığı sözde siyasi dil, tarihimizde Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dildir" ifadelerini kullanmıştı.

"AYNISINI SÖYLEYİNCE HADDİMİZ DEĞİL ÖYLE Mİ?"

Deniz Yücel de sosyal medyada iki ismi etiketleyerek söz konusu açıklamaya yönelik tepkilere yanıt verdi. Yücel şunları yazdı:

"Biz de size hatırlatalım

@fahrettinaltun , @omerrcelik !

AKP'nin dış politikada dik durduğunu zannedenler "deliğe süpümeyin kullanın" cümlesiyle gerçeği yıllar önce öğrendi.



Tezkere süreci, askerlerimizin başına çuval geçirilmesi, beyzbol sopalı fotoğraflar, “aptal olma” mesajlı mektuplar, Rahip Branson vakası gibi birçok rezalete imza atıldı bu süreçte...



Şimdi kalkmış emperyalizme karşı en büyük zaferi elde eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiye ipe sapa gelmez laflar ediyorsunuz.



Hadi ordan...



Dik duruşu, diplomasiyi, vatan savunmasını biz 100 yıl önce öğrendik.



Türklüğü küçümseyen, çağdaşlıktan nefret eden, Araplaşma hevesiyle bölgeyi cihatçı gruplara teslim etmeye çalışan bir siyasi yapı bize dış politika dersi veremez.

Hele de, küresel sermayenin ağzının içine bakan AKP hiç veremez!

Erdoğan seçimlerde % 38 oy almış, Türkiye’nin birinci partisi CHP’ye "Soytarı” diyecek, biz yanıt verip aynısını AKP’ye söyleyince haddimiz değil öyle mi?

Ne oldu?

Simleriniz mi döküldü!

Hiç merak etmeyin. Erdoğan’ın Cumhuriyet’i kuran partimiz için kullandığı “Soytarı” ifadesinin de karşılığını halkımız sandıkta verecektir!"

Biz de size hatırlatalım @fahrettinaltun , @omerrcelik !



AKP'nin dış politikada dik durduğunu zannedenler "deliğe süpümeyin kullanın" cümlesiyle gerçeği yıllar önce öğrendi.



Tezkere süreci, askerlerimizin başına çuval geçirilmesi, beyzbol sopalı fotoğraflar,…

— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) December 22, 2024