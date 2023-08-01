Soyu tehlike altındaki saz kedisi, Şırnak’ta görüldü

Soyu tehlike altında bulunan saz kedisi, Şırnak’ta görüldü. Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan yavru saz kedisini koruma altına aldı.

Araba çarpması sonucu annesini kaybeden yavru saz kedisinin Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon biriminde bakımı ve tedavisi yapıldı.

Sağlığına kavuşan yavru saz kedisinin erginliğe ulaştıktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, “Yaklaşık bir hafta önce Doğa Koruma Milli Parklar Şırnak il Şube Müdürlüğümüze ulaşan bir ihbar üzerine Silopi ilçesinde yavru bir saz kedisinin bulunduğu haberi üzerine ekiplerimizi bölgeye yönlendirdi. Burada duyarlı bir vatandaşımız tarafından arazide görülmüş. Vatandaşımızın beyanıyla, trafik kazası sonucu aracın annelerine çarpması sonucu annesinin öldüğü, 3 tane yavrudan sadece bir tanesini yakalayabildiğini bize bildirmesi üzerine, gittik bu hayvanımızı vatandaşımızdan teslim aldık. Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon ünitemizde bir veteriner hekim gözetiminde şu an bakımlarını yapmaktayız. Belli bir yetişkinliğe ulaştıktan sonra bulunduğu ortama tekrardan, doğal yaşam ortamına bırakmayı planlıyoruz” dedi.