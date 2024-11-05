Soyunan kadın öğrenci isyan ve direnişin simgesi

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İran’da Tahran Azad Üniversitesi’nin avlusunda üzerindeki kıyafetleri çıkararak zorunlu başörtüsü uyarılarını protesto ederek gözaltına alınan kadın öğrencinin akıbeti belirsizliğini koruyor. Evrensel’in haberine göre Amir Kabir Haber Bülteni, bu öğrencinin kimliğini “Tahran Azad Üniversitesi Bilim ve Araştırma Fakültesi Fransız Dili 7. dönem öğrencisi Ahoo Daryae” olarak bildirdi. İran basını ise kadının “daha önceden psikolojik tedavi gördüğünü” belirterek “sağlık merkezine” sevk edildiğini bildirdi.

İnsan hakları savunucuları, İran yetkililerinin kadın protestocuları “akıl hastası” olarak etiketleyip gayrimeşrulaştırma çabalarına tepki gösterdi. İran’da tutuklu insan hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödülü sahibi Narges Mohammadi, cezaevinden yaptığı açıklamada, kadınların meydan okumalarının bedelini ödediğini ancak zora boyun eğmediğini söyledi. Öğrencinin bedenini isyanın, öfkenin ve direnişin simgesi olarak nitelendiren Mohammadi, serbest bırakılmasını ve kadınlara yönelik baskı ve tacizin son bulmasını istedi.