Soyunma odasını basan taraftarlar teknik direktörü darp etti
Sırbistan Süper Ligi'nde ezeli rakibi Kızılyıldız'a kendi sahasında 4-0 kaybeden Partizan taraftarları, soyunma odasını basıp teknik direktör Aleksandar Stanojević'i darp etti.
Sırbistan Süper Ligi'nde 9. haftada art arda kötü sonuçlar alan Partizan, ezeli rakibi Kızılyıldız'ı ağırladı.
Kızılyıdız, Cherif Ndiaye (3) ve Silas'ın golleriyle rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etti.
Soyunma odasının bütün camlarını kıran taraftarlar, teknik direktör Aleksandar Stanojević'i de darp etti.
Yüzünde ve boynunda kesikler meydana gelen Stanojević, maç sonrasındaki basın toplantısına yara bantlarıyla katılmak zorunda kaldı.
Maç sonundaki basın toplantısında gözleri dolan Stanojević, taraftarlardan özür diledi.
Sırbistan Süper Ligi'nde 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Partizan, lider Kızılyıldız'ın 11 puan gerisinde 9'uncu sırada bulunuyor.