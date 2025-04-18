Söz de bizim gelecek de bizim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart darbe girişiminin ardından başlayan protestolar sürüyor. Yaratılmak istenen korku ve sindirme iklimine karşı öğrenciler kampüslerden ve okullarının bahçelerinden ses yükseltmeye devam ediyor.

KAMPÜSTE MÜDAHALE

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, kampüste bulunan Ali İsmail Korkmaz duvar resminin silinmesini protesto etmek için yemekhane önünde bir araya geldi. Açıklamanın ardından öğrenciler rektörlük önüne geçti. Burada açıklama metnini okumak isteyen öğrenciler ÖGB tarafından engellendi. Öğrencilerin kararlılığı sonucunda ÖGB geri çekilirken öğrenciler açıklamalarını okudu.

Hacettepe Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Boykot Komitesi’nin çağrısıyla üzerinde “Diren YTÜ” yazan pankartlarını hazırlamak için Rektörlük önünde buluşan öğrencilere ÖGB müdahale etti. Alanı terk etmeyen öğrenciler oturma eylemi yaptı.

ALİ İSMAİL HER YERDE

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde, eylemler dün de sürdü. Öğrenciler Hacettepe Üniversitesi'nde kaldırılan Ali İsmail Korkmaz'ın resmini okula astı.

Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde de öğrenciler üniversiteye dair talepleri konuşmak için bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ünde bir araya gelen öğrenciler, tutuklanan arkadaşlarına, ev hapsiyle cezalandırılan Eğitim-Sen’li hocalara ve baskı gören tüm yurttaşlara destek verdi.

Bilkent Üniversitesi öğrencileri, Diyalektik Araştırmalar Topluluğu’nun düzenlediği "Bir Mücadele Aracı Olarak Öğrenci Konseyi ve ODTÜ CİTÖB Deneyimi" başlıklı etkinlikte bir araya gelerek öğrenci hareketinin farklı üniversitelerdeki deneyimlerini tartıştı.

Trabzon Fen Lisesi'nde öğrenciler bir araya gelerek, "Geleceğimizi kazanma mücadelesine birleşelim!" dedi.

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LİSE VE ÜNİVERSİTELİLER BULUŞACAK

SOL Genç'in çağrsıyla, Ankara'da, ülke genelinde proje okullarında birçok öğretmenin görev yerinin değiştirilmesine karşı ses yükselten liseliler ve onlara destek veren üniversiteliler bir araya gelecek. SOL Genç'in sosyal medya hesabından söz konusu buluşmaya ilişkin duyuru yapıldı. "Söz bizim, gelecek bizim" çağrısıyla yapılan paylaşımda, liselilerin ve üniversitelilerin 20 Nisan Pazar günü Seğmenler Parkı'nda saat 13.00'te bir araya geleceği ifade edildi.