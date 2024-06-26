‘Söz olsun yere düşmeyecek o yıldız’

Haber Merkezi

SOL Parti emektarı Aydoğan Şanlıer, uzun süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Şanlıer, Ankara’da çok sayıda SOL Parti üyesinin katıldığı törenle son yolcuğuna uğurlandı. Ankara’nın Mamak ilçesi’nde Ortaköy mezarlığına defnedilen Şanlıer için yapılan törende duygusal anlar yaşandı.

SOL Parti Sözcülerinden Önder İşleyen, yaptığı konuşmada, “Aydoğan abi bizim güzel abimizdi. Bizim kuşağımızın abisiydi. Buradaki herkese bir şeyler katmıştır. Neşeliydi, öfkesi de kendinde saklıydı. Aydoğan abi, ne gerekiyorsa yapar, kimseden beklemezdi. Bize devrimciliğin böyle yaşamak olduğunu, önce eylem olduğunu gösterdi. O kadar mütevazı yaptı ki Aydoğan abi, kahrımızı çekti. Bu hareketin kahrını çekti; o yüzden borçluyuz ona. Bu ülke Aydoğan abiye borçlu, onların devrimci kuşağına bu ülke borçlu. Böyle bir inadı bugüne getirdikleri için sonsuz sevgi ve saygımızla Aydoğan abiyi uğurluyoruz. O, gözü arkada gitmedi. Aydoğan abinin bayrağı, yumruklu yıldızı bize emanet. Söz olsun yere düşmeyecek o yıldız” diye konuştu.

Uzun dönem SOL Parti’nin Ankara il yöneticiliği yapan Şanlıer, Altındağ’ın yoksul mahallelerinde devrimci hareketin önemli kadrolarından biri olarak görev almıştı.