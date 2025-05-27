Söz savunmanın

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimi, İstanbul Barosu'na ve avukatlık mesleğine yönelen saldırılara ve yarın görülecek davanın seyrine ilişkin basın açıklaması yaptı. Açıklamada davalara katılım çağrısı yapılarak, "Duruşma salonunu dolduracak yüzlerce meslektaşımız sayesinde baroyu kriminalize etme politikasının iflas ettiği bir kez daha görülecektir" denildi.

İstanbul Barosu önüde yapılan açıklamayı okuyan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ekim Bilen Selimoğlu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ne üye 46 ülke içerisinde olduğu ancak üye ülkeler arasında, avukatlık mesleğinin icrası, itibarı, sosyal ve ekonomik hakları bakımından ise son sıralarda yer aldığını belirterek, "Bugün Türkiye’de avukatlar yaygın biçimde şiddete maruz kalıyor, mesleki faaliyetlerinden dolayı tutuklanıyor, yargılanıyor, ekonomik yoksunluk nedeniyle intihara sürükleniyor ve mesleklerini icra ederken karakollarda, adliyelerde, cezaevleri vb kurumlarda pek çok zorluk ve engellemelere maruz kalıyorlar" dedi.

BAROYU KRİMİNALİZE ETME ÇABASI

İstanbul Barosu Başkanı ve yöneticileri hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlaması ile başlatılan soruşturmada Baro Başkanı ve Yöneticilerinin görevlerine son verilmesi talebiyle ‘davaname’ tanzim edildiğini hatırlatan Selimoğlu, "Savunmaya ve Baromuza yönelik operasyon dalgası ne yazık ki bununla da sınırlı kalmamıştır. Yönetim Kurulu üyemiz Av. Fırat Epözdemir, mesleki faaliyet için gittiği Fransa dönüşünde, 23 Ocak’ta havaalanında gözaltına alınmış ve akabinde örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştır. En yenisi 10 yıl öncesine dayanan iddialarla meslektaşımızı hapse atmalarının asıl nedeni, İstanbul Barosunu toplum nezdinde itibarsızlaştırmaya ve kriminalize etmeye çalışmaktır. Ancak şu açıktır ki, İstanbul Barosunu marjinalize ederek yalnız bırakmaya çalışan odaklar amaçlarına ulaşamamıştır, bundan sonra da ulaşamayacaklardır. Zira İstanbul Barosu 147 yıllık tarihiyle, 65.000’i aşkın üyesiyle savunmanın bu topraklardaki en kadim hukuk örgütüdür" diye konuştu.

Selimoğlu, yarın İstanbul Barosu Başkanı ve Yönetim Kurulu hakkında Silivri Cezaevinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülecek ceza davasının duruşmasına perşembe günü ise Fırat Epözdemir için saat 14:00’te Çağlayan Adliyesi'ne çağrı yapılarak, "Duruşma salonunu dolduracak yüzlerce meslektaşımız sayesinde bu politikanın iflas ettiği bir kez daha görülecektir. Bu hafta söz bizlerin yani savunmanın olacak, savunmaya yönelik kapsamlı ve sistematik saldırılara karşı meslektaşlarımızı, mesleğimizi ve insan haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SESİMİZİ YÜKSELTECEĞİZ

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da, "Avukatlık mesleği, son yıllarda dünyanın pek çok bölgesinde giderek daha fazla baskı, tehdit, keyfi yargılamalar ve mesleki faaliyetlere yönelik engellemelerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu sistematik ihlaller, yalnızca avukatları değil, hukuk devleti ilkesinin temelini de doğrudan hedef almaktadır. İstanbul Barosu olarak avukatlık mesleğinin onuru, bağımsızlığı ve güvenliği için hep birlikte sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz" dedi.

Basın açıklamasının hemen ardından İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda Avukatlık Mesleğinin Korunması Avrupa Sözleşmesi’nin ele alınacağı, sözleşmenin hazırlanmasına katkı sunan konukların da konuşmacı olduğu uluslararası kolokyum düzenlendi.