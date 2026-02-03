Söz var ama adım yok

AKP’nin, büyük bölümü seçim dönemlerinde açıklanan çok sayıda proje vaadi, aradan geçen yıllara karşın somut karşılık bulmadı. Seçmende büyük beklenti yaratan ve “Mega proje” olarak nitelendirilen bazı projeler ile sosyal politikalar ya rafa kaldırıldı ya da kapsamı daraltılarak sessizce gündemden çıkarıldı.

Muhalefet, siyasi iktidarın gerçekleşmeyen seçim vaatlerini, “Vaat enflasyonu” olarak nitelendirdi. İktidar ise sessizce gündemden çıkardığı gerçekleşmeyen vaatler ile ilgili, toplumun beklentisine rağmen hesap verme mekanizmasını işletmedi.

KONGRE VAADİ

İktidarın, “Vaat enflasyonu” içinde yer alan ve vadedilen zamanda gerçekleşmeyen projelerine bir yenisinin daha eklendiği öğrenildi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen AKP Şanlıurfa 8’inci Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada verdiği vaat, hayata geçirilmedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ocak 2025’te yaptığı konuşmadaki, “Şanlıurfa’yı hızlı tren ile tanıştıracak olan 136 kilometre uzunluğundaki Gaziantep-Şanlıurfa tren hattının yapımına da bu yıl içerisinde başlamayı planlıyoruz” ifadelerine karşın proje kapsamında tek bir çivi dahi çakılmadığı belirlendi.

2026 DA HAYAL

Toplam proje tutarı 73 milyar 926 milyon 75 bin TL olan Gaziantep-Şanlıurfa Hızlı Tren projesi için 2025 yılında hiç harcama yapılmadı. 2025 yılında başlanacağı vaadine karşın adım atılmayan projeye 2026 yılı içinde başlanmasının da mümkün olmadığı görüldü. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca paylaşılan yatırım programında proje için yalnızca iz ödenek ayrılması dikkati çekti. Bu kapsamda proje için yalnızca 10 bin TL’lik yatırım ödeneği konuldu.

AKP’nin bölgeye yönelik bir diğer vaadi olan Şanlıurfa-Mardin Hızlı Tren vaadi için de yatırım ödeneği ayrılmadı. Yatırım programında projenin karşısına, yalnızca iz ödenek olarak bin TL yazıldı. Projenin toplam büyüklüğü ise 71 milyar 63 milyon 231 bin TL ile ifade edildi.