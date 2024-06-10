Söz, yetki ve karar mutlaka işçilerin olmalı

Emek Servisi

Elektrik, Gaz, Su, Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji Sen) İstanbul 1 No’lu Şubesi, 1’inci olağan genel kurulu Üsküdar’daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Enerji Sen İstanbul Şube Başkanı Olcay Karabulut, söz, yetki ve kararın işçide olacağı bir sendikal sistem için mücadele edeceklerini ifade etti.

Karabulut aynı zamanda ülkenin pek çok yerinde, özellikle belediyelerde gerçekleştirilen toplu sözleşme döneminde hakları için direnen işçilere sendika adına selam yolladı, işçilerin yanında olduklarının altını çizdi.

Şube Başkanı Karabulut’un konuşmasının ardından İSPER A.Ş ve İstanbul Enerji A.Ş işçilerinin sendika öncülüğünde verdiği mücadeleleri anlatan bir sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi. Güvencesizliğe ve taşeron çalışmaya karşı yan yana gelmek üzere gerçekleştirilen genel kurulda işçiler, “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları attı.