Sözcü TV bu gece karartılıyor: Siyasilerden destek ziyareti

Son anda bir yargı kararı çıkmazsa Sözcü TV bu gece 10 gün boyunca karartılacak. Siyasiler Sözcü TV'ye destek amacıyla ziyarette bulundu ve yayına katıldı.

RTÜK'ün Sözcü TV'ye verdiği 10 günlük karartma cezası yürütmeyi durdurma kararı gelmezse saat 00.00'da yürürlüğe girecek.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı süreçteki yayınları gerekçe gösteren RTÜK'ün ekran karartma cezasını Ankara 25. İdare Mahkemesi durdurmuştu. Ancak Ankara 7. İdare Mahkemesi bu kararı kaldırdı.

RTÜK, Sözcü TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezalarının uygulanmasını tebliğ etti. Yargı 'dur' demezse Sözcü TV 10 gün yayın yapamayacak.

İZLEYİCİLERDEN VE SİYASİLERDEN DESTEK ZİYARETİ

Karartma öncesi Sözcü TV izleyicileri Ankara Bürosu önünde destek için geldi. Öte yandan İpek Özbey ve Can Coşkun moderatörlüğünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü Yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Gazeteci Nevzat Çiçek, Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Hukukçu Hasan Sınar ve Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı yayına katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: SONUNA KADAR HALKIN HABER ALMA HAKKININ YANINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV Ankara Bürosu'na destek ziyaretinde bulundu. Özel aynı zamanda Sözcü TV Özel Yayını'na da konuk oldu. Özely şöyle konuştu: "2025'te Türkiye'yi cehenneme çevirdiler. CHP'ye yönelişe siyaseten cevap veremiyorlar. İstanbul'da 1 milyon 200 bin kişi tarihi yarımadada bütün yasaklara rağmen toplanmış, bunu canlı veriyor. Halk bundan haberdar olmasın isteyenler var. Bugünkü 10 günlük kapatma meselesi Saraçhane'yi yayınladığınız için. Bu gece ne yaşadığımızın bu özetin içinde. Siz çok onurlu, gurur duyacağınız bir yayıncılık yaptınız. Bundan rahatsız olanlar da size ceza verdi. Haber veriyorsunuz, burada gazetecilik yapılıyor. Mesleğini yapmak dışında başka bir çabası olmayan namuslu, çalışkan ve bütün zorluklara rağmen doğru tarafta duran insanlar var burada. SÖZCÜ TV bu cezayı hak etmedi.Biz sonuna kadar halkın haber alma hakkını ve bunu savunan sizin gibi kıymetli gazetecilerin yanındayız."

MANSUR YAVAŞ: HUKUKSUZLUKLARA BİR HALKA DAHA EKLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Karalar'ın bir yalancının sözleriyle 10 yıl önceki bir olaydan tutuklanması son derece üzücü. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş, kaçma şüphesi olmayan biri neden tutuklanır?" diye konuştu.

Yavaş, "Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın, iftiracı birini bulup bizim namusumuza, haysiyetimizle oynamayın. Böyle belediye başkanlığı yapmamın anlamı yok. Bu şekilde çifte standart olduğu zaman RTÜK'ün, mahkemenin verdiği kararlarda kamuoyu tatmin olmuyor. SÖZCÜ'ye yapılan susturma gayesiyle yapılmıştır. Basını kapattığınız zaman haber alma hakkımızı engelliyorsunuz. Biz sizlerin yoluyla halka da hesap veriyoruz. Yanınızdayız, bugünler geçecek. Hiçbir zaman korkmuyoruz. Bu tür baskılar tam tersi etki yaratıyor." ifadesini kullandı.

SÖZCÜ TV GYY'Sİ ÇAKMAKÇI: BİZİ İZLEMEYE DEVAM ETSİNLER

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, "O kadar çok söylenecek şey var ki bir yandan içimiz kan ağlayarak ama bir yüzümüz gülerek devam ediyoruz sürece. Özgür Bey'in sözleri çok değerliydi, namuslu ve çalışkan gazeteciler vurgusu yaptı. Gazetecilik çok değişik bir meslektir sadece parayla pulla yapılamaz. Namus gerek, çalışanlık gerek. Bu medya grubunun içinde geldiğim günden bu yana böyle insanlar çalıştım. Çok mutluyum o yüzden. Kendi kapatılmamız için geri sayım yaptık, bundan nasıl üzüntü duyduğumu gerçekten anlatamam" düşüncesini dile getirdi.

Çakmakçı, "Burada suya yazı yazmıyoruz. Biz gerçekten dirençli, iyi gazetecilik yapıyoruz. Son 8 ayda 16 ceza yedik, milyonlarca liralık cezalar. İktidar otoriterleştikçe bize baskı artıyor, gazetecilik alanımız daralıyor. Bizi izlemeye devam etsinler.10 günde bizi unutmasınlar biz gazetecilik yapmayı unutmayacağız çünkü." diye konuştu.

CEZA HUKUKÇUSU SINAR: ADALET ER YA DA GEÇ VARACAĞI YERE VARIR

Ceza hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar, "Bugünlerde çok boyutlu ve katmanlı hukuksuzluk ikliminden geçiyoruz. Önemli olan tarihin bu noktasında nerede durduğunuz. İyinin yanında hukuku savunan insanlarsanız adalet er ya da geç varacağı yere varır." dedi.

CEMAL ENGİNYURT: DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR UYGULAMA

CHP milletvekili Cemal Enginyurt, "Sözcü halkın, demokrasinin, özgürlüğün, laik ve demokrat Türkiye'nin sesi. 10 gün kapatma adaletsiz bir uygulama. Dünyada eşi benzeri olmayan bir uygulama" yorumunu yaptı.

ÜMİT ÖZDAĞ: İKTİDARIN ZARARI SÖZCÜ TV'DEN BÜYÜK OLUR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Muhalefeti bastırma, susturma, dağıtma uğruna yapılan bu politikaların muhalefete zarar vermesi bir yana iktidara verdiği zarar daha büyük. SÖZCÜ 10 gün reklam geliri kaybedebilir ama bu arada dolar ve Euro'nun artışı iktidara daha fazla zarar verecek. Israrla da bu politikayı sürdürüyorlar. Burada bir hedef var, Anayasa'yı değiştirmek. Sonunda Türkiye sandıkla karşı karşıya kalacak. Rusya'da bile sandık geliyor. Türkiye'nin güçlü bir demokrasi kültürü var. Erdoğan'ın karşısına kim çıkarsa çıksın Erdoğan kaybediyor" dedi.

DERVİŞOĞLU: MİLLETİN DERDİNİ EKRANA TAŞIYAN TV'LERİN HEDEF ALINMASI PSİKOLOJİK HAREKATIN PARÇASI

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Dilerim ki bu hukuki hatadan dönülür. Demokrasimizin ve hukukumuzun bu denli yara aldığı bir başka dönem yaşanmamıştır. Hakikatlere sırtını dönen bir iktidarın ve o iktidarın başı olan tek adamın gerçeklerin konuşulduğu ekranlardan korkması da sıradan bir tesadüf değil, doğal bir gerçekliktir. TRT başta olmak üzere milyonlarca dolar akıtılan iktidar medyasına güvensizlik ortadayken sınırlı imkanlarla milletin derdini ekranlara taşıyan TV'lerin hedef alınması yürütülen psikolojik harekatın da parçasıdır" düşüncesini dile getirdi.