Sözcü TV'den astroloğa savaş yorumlatma açıklaması

Sözcü TV, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik emperyalist saldırılarını canlı yayına konuk aldıkları astrolog Öner Döşer’e yorumlattı. Bu yapılana yönelik gelen tepkilere dair kanaldan açıklama yapıldı.

Sözcü TV'nin açıklamasının tamamı şöyle:

Kamuoyuna Duyurumuzdur;

Sözcü Televizyonu, yanı başımızda yaşanan İran’a yönelik gelişmeleri kamuoyuna doğru ve hızlı biçimde aktarmak amacıyla 7/24 canlı yayınlarını sürdürmektedir.

Halkın haber alma ve ifade özgürlüğü kapsamında farklı görüşlerden konuklara ve uzmanlara yer verilmektedir. Canlı yayınlarda konukların dile getirdiği görüş ve değerlendirmeler kendilerine aittir; Sözcü Televizyonu’nun kurumsal görüşünü yansıtmaz.

Kanalımız, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli değerlerini ve güvenlik hassasiyetlerini gözetir; ulusal meselelerde sorumlu ve milli bir yayıncılık anlayışıyla hareket eder.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.