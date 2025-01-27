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Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık hakkında soruşturma başlatıldı

Sözcü TV muhabiri gazeteci Fırat Fıstık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fıstık, "Başsavcılık tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldım. Ne denir ki" ifadelerini kullandı.

Medya
  • 27.01.2025 13:27
  • Giriş: 27.01.2025 13:27
  • Güncelleme: 27.01.2025 13:32
Sözcü TV muhabiri Fırat Fıstık hakkında soruşturma başlatıldı

Sözcü TV Muhabiri Fırat Fıstık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından  soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Fıstık, "İmamoğlu'nun yargıyla ilgili basın toplantısını dinlerken telefonum çaldı ve telefonda bir polis memuru hakkımda soruşturma başlatıldığını söyledi. Yaptığım bir haber nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ivedilikle' ifadeye çağrıldım. Ne denir ki.." ifadelerini kullandı.

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