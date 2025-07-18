Sözcü TV'nin 10 günlük yayın durdurma cezası bu gece sona erecek

Yayınları 10 günlüğüne durdurulan Sözcü Televizyonu, bu gece 00.01’de yeniden yayın hayatına devam edecek.

RTÜK, 27 Mart'taki toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaptığı canlı yayınlarda "halkı kin ve düşmanlığa teşvik" ettiği gerekçesiyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti.

Beş gün içinde yürürlüğe girmesi gereken yayın durdurma kararı ise 3 Temmuz'da Sözcü TV'ye bildirilmiş ardından kanal yetkilileri mahkemeye yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunmuştu. Başvuruya olumlu yanıt gelmediği için Sözcü TV ekranı ve YouTube kanalı gece yarısı eş zamanlı olarak karartılmıştı.

Kanalın yayınında, "Yayınımız, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.03.2025 tarih ve 2015/13 sayılı toplantısında alınan 17 no'lu karar uyarınca, kuruluşumuzca 23.03.2025 tarihinde saat 19:59'da yayınlanan 'Nokta Atışı' adlı program yayınında, 6112 sayılı Kanunun 8. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen 'Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz' ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 10 gün süre ile durdurulmuştur" ifadeleri yer almıştı.

Yayın durdurma cezası sona erecek olan Sözcü Televizyonu, bu gece tekrar yayın hayatına devam edecek. Kanal, saat 00.01'de yeniden canlı yayına geçeçek.