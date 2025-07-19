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Sözcü TV'nin 10 günlük yayın yasağı sona erdi: RTÜK kanala kapalıyken ceza kesti

10 günlük karartmanın ardından bu gece 00.01’de açılan SÖZCÜ TV'ye bir ceza daha verildi. Medya tarihinde kapalıyken ceza alan ilk kanal oldu.

Güncel
  • 19.07.2025 00:58
  • Giriş: 19.07.2025 00:58
  • Güncelleme: 19.07.2025 01:03
Sözcü TV'nin 10 günlük yayın yasağı sona erdi: RTÜK kanala kapalıyken ceza kesti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) verdiği ceza nedeniyle 10 gün karartılan Sözcü TV yeniden yayında.

Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakcı, karartmanın son günü kanala bir ceza daha verildiğini söyledi.

Yayının ilk dakikalarında Sözcü Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakcı, 10 günlük kapanma sürecinin son gününde kanala bir ceza daha verildiğini söyledi.

Çakmakcı, cezanın nedenini açıklayamacağını, bu yüzden tekrar ceza yiyebileceklerini ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2004’teki bir konuşmasının eleştirilmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

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