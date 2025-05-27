Sözcü TV'nin karartılacağı gün belli oldu

Radyo Televziyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasının ne zaman uygulanacağı belli oldu.

Kararın bugün Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran (pazar) itibariyle 10 gün boyunca 7/24 ekran karartmanın başlayacağı öğrenildi. Ekrana yalnızca siyah zemin üzerine RTÜK’ün karar metni yansıtılacak. Ayrıca kanal aynı maddeden 8/1/b ceza alması halinde lisansı iptal edilecek.

Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

RTÜK'ÜN TARİHİ CEZALARI

RTÜK, 27 Mart'ta 4 kanala 7 ayrı ceza vermişti.

Halk TV ve Tele 1’e, 5’er program durdurma cezası verilmişti. Halk TV, idari para cezası ve program durdurma cezası, TELE1 ve Now TV'ye idari para cezası verilmişti.

Ayrıca kurul, Flu TV ve Fatih Altaylı Youtube kanalları için yayın lisansı alma zorunluluğu getirmişti.