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Sözcü TV'ye yönelik ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı

RTÜK'ün Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Güncel
  • 30.05.2025 15:41
  • Giriş: 30.05.2025 15:41
  • Güncelleme: 30.05.2025 15:51
Sözcü TV'ye yönelik ekran karartma cezasına yürütmeyi durdurma kararı

Radyo Televziyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Sözcü TV'ye verdiği 10 gün karartma cezasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, 10 günlük ekran karartma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar, oybirliğiyle alındı.

Sözcü TV’ye İstanbul, Ankara ve İzmir’den canlı yayın yapılarak, yorumlarda “halkın kin ve düşmanlığa teşvik” edildiği savıyla 10 gün yayın durdurma cezası verilmişti.

Kararın Sözcü TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran itibarıyla 10 gün boyunca 7/24 ekran karartmanın başlayacağı ifade edilmişti.

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