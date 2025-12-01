Sözcü TV’de büyük tenkisat: GYY dahil en az 14 çalışanın işine son verildi

1 Mart 2023'te yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı dahil en az 14 çalışanın işine son verildi.

Bu büyük tenkisat, Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'ye Genel Yayın Yönetmeni olacağı yönündeki iddianın ortaya atılmasından sonra gerçekleşti.

Kanaldan ayrıldığı kesinleşen bazı gazeteciler şöyle:

Fırat Fıstık

Gülşah İnce

Meral Danyıldız

Ozan Kelleci

Serkan Alan

Özgür Çakmakçı

Hakan Durmuş

Cem Özkeskin

Dora Mengüç

Emel Okaygün

Mehmet Bal

Onurcan Kankal

"YOLUN SONUNA GELDİK"

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, yaklaşık üç yıldır sürdürdüğü görevine son verilmesinin ardından çalışma arkadaşlarına veda mesajı gönderdi. Çakmakçı, şu ifadeleri kullandı:

“Çok sevgili Sözcü TV Ailesi, çalışma arkadaşından çok daha yakın hissettiğim dostlar; 3 yıla yakındır birlikte yürüdüğümüz yolun sonuna geldik. Profesyonel hayatta başlangıçlar ve bitişler çok doğaldır, bugün de bunlardan birini yaşıyoruz.

Sözcü TV'nin bebekliği, gençliği ve olgunluğuna hep birlikte şahit olduk, çok önemli bir yayıncılık başarısına imza attık . Sayenizde bu kısa sürede ülkenin en güvenilir televizyon markalarından biri olduk. Reytinglerde hiçbir televizyonun bu kadar kısa sürede başaramadığı yerlere geldik, tüm haber kanalları içinde zirvedeyiz . Dijital mecralarda yine haber kanalları içinde en çok izlenen ve maddi gelir elde eden Sözcü TV oldu. Bütün siyasi baskılara, haksız rekabete, karartmalara ve ekonomik zorluklara rağmen hep büyüdük. Televizyonun marka değerini hep birlikte yükselttik. Onlarca ceza yedik ama kimse yaptığımız haberleri yalanlayamadı, yılmadık .

Siz de doğru bildiğinizi cesaretle söylemekten geri durmadınız. Bağımsız gazetecilik ve yayıncılık yapmanın hiç bu kadar zor olmadığı bir dönemde hepiniz yaptığınız işlerle parladınız, ülkeye umut oldunuz. Sağolun.

Siz olmasaydınız ne bu marka ne de bu başarılar olurdu. Sizinle çalışmak bir onurdu. İyi ki varsınız. Bugün itibariyle Sözcü Tv Genel Yayın Yönetmenliği görevinden ayrılıyorum. İstemeden kalbini kırdığım birileri varsa kusura bakmasın. Plazalar değil ama sokaklar bizim, elbet kavuşur, konuşuruz. Bu yolun sonuna geldik ama yolculuk elbette başka yollarda devam edecek. Kalın sağlıcakla...”

GAZETECİLERDEN AÇIKLAMA

Gazeteci Fırat Fıstık, işten çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabı X’ten şunları yazdı:

“2 yıldır emek verdiğim Sözcü TV’den yönetim değişikliği nedeniyle bugün 14 çalışma arkadaşımla birlikte çıkarıldığımı öğrendim. Şartlar ne kadar zor olsa da, elbette gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Yeni yerlerde buluşmak dileğiyle.”

"NEDENİNİ HÂLÂ BİLMİYORUZ"

Sözcü TV muhabiri, gazeteci Meral Danyıldız ise şu paylaşımı yaptı:

"Başladığımda kanal daha açılmamıştı. 01.01.2025 sabahı yine her zamanki gibi haber yapmak için Sözcü TV’ye geldim. Ardından İK aradı ve işime son verildiğini öğrendim. Benimle birlikte sanırım 14 arkadaşım da aynı tebliği aldı…

Nedenini hâlâ bilmiyoruz. Yarın göreve başlayacak yeni yönetime de bu vesileyle hayırlı olsun. Böylece kovulmak nasıl bir deneyimmiş, onu da görmüş oldum. :) Her şey geçer. Önemli olan alnının akıyla, vicdanın rahat ayrılmak. Benim içim, gönlüm çok rahat. Bundan ötürü çok mutluyum. Gerisi artık kısmet."

GAZETECİLERLE ÇALIŞMAK İSTENMEDİ

Sunucu Gülşah İnce ise sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"Sözcü Tv'de yönetim değişikliği nedeniyle yeni yönetimin çalışmak istemediği meslektaşlarımdan biri de benim... Yollar ayrıldı. 15:00'teki yayın iptal."