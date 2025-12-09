Sözcü TV’de yeni dönem: AKP gitti, AK Parti geldi

Yılmaz Özdil'in başına geçtiği Sözcü Medya Grubu'nda yeni dönem başladı.

Daha önce haberlerinde ve KJ'lerinde AKP ibaresini kullanan kanal, iktidar partisinin ismini "AK Parti" şeklinde kullanmaya başladı.

Kanalda 5 Aralık'ta yayınlanan bir programın KJ'sinde "Ak Parti geri çekti: Üst düzey memura seyyanen zam iptal" ibaresi yer aldı.

Sözcü TV'de 5 Aralık'ta yayınlanan "Öncesi Sonrası" programı

Kanal, 1 Aralık 2025’te ise AKP ifadesini kullanmıştı.

Sözcü TV'de 1 Aralık'ta yayınlanan "Öncesi Sonrası" programı

Sözcü, yönetim değişikliğinin ardından yaptığı duyuruda “Yarından itibaren bambaşka bir ekran göreceksiniz. O ekranda haber var, o ekranda ‘kuşa bak’ diyenlere inat, gerçekler konuşulacak. Gazetecinin haber olduğu değil, haber yaptığı dönem başlıyor. Hazır mısınız?” ifadeleri yer almıştı.

Duyuruda yeni yönetimde görevli İpek Özbey ve Güney Öztürk’ün yanı sıra Serdar Cebe ve Ekrem Açıkel’in görüşlerine yer verilmişti.

14 GAZETECİ İŞSİZ KALMIŞTI

Sözcü’de 14 gazeteci işten çıkarılmış, daha sonra da yeni yönetimin göreve geldiği açıklanmıştı.

Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı olmuş.

İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlenmişti.

Özdil’in yeni görevinin ardından gazeteci Uğur Dündar da Sözcü grubundan ayrılarak Halk TV’ye katılmıştı.

Kanalın avukatlığını ise suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın üstlendiği ortaya çıkmıştı.

Peker’in gazeteye ortak olduğu öne sürülmüş ancak söz konusu iddialar Barkın tarafından yalanlanmıştı.